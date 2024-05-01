Російський банк продає кімнати в гуртожитку, в яких живуть люди: кияни б'ють на сполох

Мешканців тероризують "тітушки", яким належать деякі кімнати

У Києві просять повернути у власність територіальної громади міста гуртожиток на Оболонському проспекті 34-В. Будинок опинився під загрозою незаконного продажу російським банком.

Електронна петиція з'явилася на сайті Київради. Гуртожиток був незаконно придбаний у 1996 році Промінвестбанком, як нежитловий будинок. Договір купівлі-продажу був укладений з численними порушеннями.

"З 2018 року Банк розпочав свою війну проти мешканців гуртожитку з метою отримання доходу, шляхом встановлення незаконних тарифів на комунальні послуги", — зазначає автор петиції.

На сайті НБУ вказано, що станом на 1 січня 2022 року власником була Державна корпорація розвитку "ВЕБ.РФ". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в травні 2022 року рішенням РНБО було примусово вилучено в Україні об'єкти права власності РФ та її резидентів, зокрема корпоративні права Промінвестбанку, що належать корпорації.

Однак представники банку продовжують намагатися продати гуртожиток разом з мешканцями, які в ньому живуть. Автор петиції повідомляє, що деякі кімнати вже продані так званим "тітушкам", які тероризують мешканців, знаючи, що купують кімнату разом з людьми.

Раніше будівлю продавали єдиний цілісний об'єкт, а тепер її розділили на сегменти та виставляють на торги по частинах.

"Враховуючи вищевикладене, з метою обмеження доступу Російської Федерації до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни, та захисту прав мешканців гуртожитку, закликаємо Київську міську раду, розробити та ухвалити відповідні політичні рішення, які сприяли б поверненню у власність територіальної громади міста Києва гуртожитку, який намагається продати російський банк", — підсумовує автор.

Раніше "Телеграф" писав, що арештованого ТРЦ "Гулівер" в центрі Києва передадуть в нові руки. Він належав бізнесмену Віктору Поліщуку, який не виплачував борги державним банкам, і мав тісні зв'язки з Росією.