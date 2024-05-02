В Киеве застройщики замахнулись на еще один исторический дом (фото)

На место приехали правоохранители

Старый дом в Киеве, который уже неоднократно спасали от сноса, снова пытаются разрушить. Здание архитектора Николаева находится на улице Сечевых Стрельцов, 91.

Об этом сообщает правозащитница Елена Терещенко. На место происшествия пришлось вызвать полицию, ведь неизвестные продолжают разрушать старый дом, который спрятали за баннером.

По словам правозащитницы, неустановленное лицо заявило, что охраняет строительство. После получения ЦВ мужчина уже по телефону сказал, что никаких разрешений нет и ничего не строили. Кто его нанял тоже не знает.

Неизвестный человек, который был на "строительстве"

"Но мы нашли кучу "свежих" мешков с кирпичом от выбитых стен", — отмечает Терещенко.

Стройматериал, который был замечен в историческом здании

Она не сомневается, что историческое здание разрушают намеренно, чтобы "упал сам", а затем на этом месте построить небоскреб.

Дом архитектора Николаева

"Вместе с полицией осмотрели территорию. Противоправно снесены все несущие конструкции, кроме стен "коробки", поэтому дом может в любой момент рухнуть как это произошло с достопримечательностью на Хмельницкого! Тогда погибли несколько человек. С данным домом ситуация еще хуже", – подчеркивает правозащитница.

Дом сейчас в аварийном состоянии

Елена отметила, что ее заявление приняла следственно-оперативная группа, теперь они должны выяснить, на каком основании неизвестное частное лицо крушит историческое здание. Также группа будет решать или открывать уголовное производство.

Полиция приняла заявление

"Друзья, пожалуйста, умоляю, помогите с оглаской! Сердце просто разрывается, глядя как эти варвары уничтожают наш Киев!", – призывает Терещенко.

Ранее "Телеграф" писал, зачем разрушают исторический дом на Подоле. Усадьба Вертипороха горела уже не раз.