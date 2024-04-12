Горел памятник архитектуры Киева: зачем разрушают исторический дом на Подоле

Сейчас владелец продает сооружение

В Киеве снова горел исторический памятник на углу улиц Щекавицкой и Межигорской. В доме Вертипороха это уже не первый пожар.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Оперативный". Также в начале марта там было найдено тело бездомного.

В сети комментируют такую халатность по отношению к историческому зданию. Комментаторы считают, что кто-то намеренно доводит дом до такого состояния.

Но некоторые пользователи сети думаю, что городу не нужны такие разрушенные памятки.

Отметим, с 2008 года дом Вертипороха находился в собственности фирмы "Подол Инвест". Городские власти делали попытки вернуть ее в коммунальную собственность, но безрезультатно. За это время здание пережило несколько пожаров: в 2007, 2014 и 2018 годах.

Пожар в 2018 году

В 2016 году это историческое здание было включено в список памятников архитектуры местного значения. Департамент охраны культурного наследия КГГА неоднократно направлял владельцу здания требования по сохранению сооружения как части культурного наследия города. Эти требования включали заключение охранного договора и проведение первоочередных мероприятий по предотвращению дальнейшего разрушения памятника. К сожалению, ни одно из этих требований не было выполнено.

Заброшенное здание

В 2019 году у нее появился новый владелец ООО "Компания Новострой Инвест", согласившийся на договор, но так его и не составили. В 2021 году прокуратура подавала в административный суд иск против собственника здания, требуя от него принять необходимые меры для сохранения памятника.

У исторического дома десяток раз менялся владелец. И он снова продается. Сейчас дом Вертипороха находится в аварийном и полуразрушенном состоянии.

Состояние исторического сооружения

Что известно о достопримечательности

Дом Вертипороха – бывший доходный дом, расположенный на Межигорской улице, 33/19 в Киеве. Построен он в конце 19 века на средства владелицы усадьбы Г. Вертипорох.

Фото 1934 года

Дом имеет три этажа, построен из кирпича и окрашен. Он имеет Г-образную форму, а краеугольный фасад со скошенным углом является ключевым элементом дизайна. Здание оформлено в стиле неоренессанса.

На первом этаже краеугольного фасада находится вход. На втором и третьем этажах есть балконы с дверными проемами. Верхние этажи фасада объединены лопатками, которые сверху украшены большой аркой. На третьем этаже вместо двери устроены сдвоенные венецианские окна.

Маскарон

После того как первый этаж помещение было переоборудовано под магазины, двери и оконные проемы были изменены.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевраде поддержали петицию по сохранению исторической усадьбы Грубера, построенного в 1882 году. Ранее на месте исторического здания планировали построить современный офисный центр. По словам активистов, за проектом застройки может стоять Андрей Шевченко, известный украинский футболист.