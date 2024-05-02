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Парк "Наталка" и другие: какие зеленые зоны Киева будут обрабатывать от клещей

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
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Обработка газонов в Оболонском районе столицы Новость обновлена 02 мая 2024, 16:08
Обработка газонов в Оболонском районе столицы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Посещать парки в этот день не рекомендуют

Жителей Киева предупреждают об акарицидной обработке газонов (от клещей) в зеленых зонах Оболони. Проведут их в пятницу, 3 мая, в парках отдыха "Пуща-Водица", "Наталка" и парк на улице Бережанькой, 10-20.

Об этом сообщает Оболонская РГА. Киевлян просят не посещать зеленые зоны в этот день.

Строго запрещено находиться в парках во время обработки.

Напомним, ранее акарицидные обработки зеленых зон были проведены в некоторых парках Днепровского, Шевченковского и Деснянского районов. В частности в:

  • парке "Победа";
  • парке вдоль улицы Гетьмана Павла Полуботка,
  • парке "Нивки";
  • парке с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;
  • парке "Муромец";
  • сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Александры Экстер;
  • сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Милославской.

Помните, чтобы минимизировать риск укуса клеща, рекомендуется перед выходом в зеленые зоны:

  • Одеваться в закрытую одежду. Светлые однотонные вещи с длинными рукавами и брюки, плотно прилегающие к телу (так легче заметить клещей).
  • Надеть головной убор (кепку, панамку или косынку).

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прямо на крыше заметили павлина. Птица распустила хвост и медленно кружила.

Теги:
#Клещи #Пуща-Водица #Новости Киева #Парки Киева