Парк "Наталка" и другие: какие зеленые зоны Киева будут обрабатывать от клещей

Посещать парки в этот день не рекомендуют

Жителей Киева предупреждают об акарицидной обработке газонов (от клещей) в зеленых зонах Оболони. Проведут их в пятницу, 3 мая, в парках отдыха "Пуща-Водица", "Наталка" и парк на улице Бережанькой, 10-20.

Об этом сообщает Оболонская РГА. Киевлян просят не посещать зеленые зоны в этот день.

Строго запрещено находиться в парках во время обработки.

Напомним, ранее акарицидные обработки зеленых зон были проведены в некоторых парках Днепровского, Шевченковского и Деснянского районов. В частности в:

парке "Победа";

парке вдоль улицы Гетьмана Павла Полуботка,

парке "Нивки";

парке с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;

парке "Муромец";

сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Александры Экстер;

сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Милославской.

Помните, чтобы минимизировать риск укуса клеща, рекомендуется перед выходом в зеленые зоны:

Одеваться в закрытую одежду. Светлые однотонные вещи с длинными рукавами и брюки, плотно прилегающие к телу (так легче заметить клещей).

Надеть головной убор (кепку, панамку или косынку).

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