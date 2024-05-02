Парк "Наталка" и другие: какие зеленые зоны Киева будут обрабатывать от клещей
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Посещать парки в этот день не рекомендуют
Жителей Киева предупреждают об акарицидной обработке газонов (от клещей) в зеленых зонах Оболони. Проведут их в пятницу, 3 мая, в парках отдыха "Пуща-Водица", "Наталка" и парк на улице Бережанькой, 10-20.
Об этом сообщает Оболонская РГА. Киевлян просят не посещать зеленые зоны в этот день.
Строго запрещено находиться в парках во время обработки.
Напомним, ранее акарицидные обработки зеленых зон были проведены в некоторых парках Днепровского, Шевченковского и Деснянского районов. В частности в:
- парке "Победа";
- парке вдоль улицы Гетьмана Павла Полуботка,
- парке "Нивки";
- парке с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;
- парке "Муромец";
- сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Александры Экстер;
- сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Милославской.
Помните, чтобы минимизировать риск укуса клеща, рекомендуется перед выходом в зеленые зоны:
- Одеваться в закрытую одежду. Светлые однотонные вещи с длинными рукавами и брюки, плотно прилегающие к телу (так легче заметить клещей).
- Надеть головной убор (кепку, панамку или косынку).
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