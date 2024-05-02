Черный рынок и обменники: актуальный курс валют в Киеве
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Цена на евро стабилизировалась
В начале мая курс доллара более-менее устойчив. За последние дни американская валюта поднималась и падала всего на несколько копеек.
Стоимость евро тоже колеблется, но без значительных изменений. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 2 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,63 грн
Евро (EUR): 42,29 грн
Злотый (PLN): 9,74 грн
Канадский доллар (CAD): 28,78 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,07 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,81 грн
Евро (EUR): 42,80 грн
Злотый (PLN): 9,83 грн
Канадский доллар (CAD): 29,02 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,48 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на несколько копеек.
Покупка: 39,77 грн
Продажа: 39,87 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в Украине на Пасху. Традиционно во время праздников спрос на валюту растет в межбанке, что чревато курсовыми колебаниями.