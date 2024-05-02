В Киеве рухнуло дерево прямо на проезжую часть: людям выбило окна (видео)

Коммунальщики убрали на участке

В Шевченковском районе Киева упало дерево на проезжую часть между многоквартирными домами. "Приземлилось" оно между припаркованными автомобилями.

К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал "Киев24".

Стоявшие рядом автомобили чудом уцелели. Не повезло только владельцам квартир на первом этаже дома, которым ветками выбило окна.

Как пояснили в "Киевзеленстрое", упало дерево из-за гнилых корней. Коммунальщики распылили его, а затем древесину заберет районная бригада.

Напомним, в Киеве на улице Дубровицкой варварски обрезали 40-летние липы, оставив от них одни стволы. Местные отмечают, что это делают каждые 2-3 года. Также киевляне рассказывают, что рядом возле школы №16 поросли чащи, в которых сделали мусорку.

У местных возник вопрос, если это санитарная обрезка, почему ее делают сейчас, а не раньше. Жители района возмущаются, что после этого все лето улицу будут украшать "торчаки". Также вопрос, почему судьба 40-летних лип волнует, а заросших кустов рядом школы нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве просят создать официальное кладбище для домашних животных. Петиция с этим предложением собрала около половины подписей.