Парк Наталка та інші: які зелені зони Києва будуть обробляти від кліщів

Відвідувати парки в цей день не рекомендують

Жителів Києва попереджають про акарицидну обробку газонів (від кліщів) у зелених зонах на Оболоні. Проведуть їх у п'ятницю, 3 травня, в парках відпочинку "Пуща-Водиця", "Наталка" та парк на вулиці Бережанькій,10-20.

Про це повідомляє Оболонська РДА. Киян просять не відвідувати зелені зони в цей день.

Суворо заборонено перебувати в парках під час обробки.

Нагадуємо, раніше акарицидні обробки зелених зон були проведені у деяких парках Дніпровського, Шевченківського та Деснянського районів. Зокрема в:

парку "Перемога";

парку вздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка,

парку "Нивки";

парку з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

парку "Муромець";

сквері на перетині вулиць Миколи Закревського та Олександри Екстер;

сквері на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської.

Пам'ятайте, щоб мінімізувати ризик укусу кліща, рекомендується перед виходом на в зелені зони:

Одягатися в закритий одяг. Світлий однотонні речі з довгими рукавами та штани, які щільно прилягають до тіла (так легше помітити кліщів).

Одягнути головний убір (кепку, панамку чи косинку).

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві просто на даху помітили павича. Птах розпустив хвіст і повільно кружляв.