Парк Наталка та інші: які зелені зони Києва будуть обробляти від кліщів
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Відвідувати парки в цей день не рекомендують
Жителів Києва попереджають про акарицидну обробку газонів (від кліщів) у зелених зонах на Оболоні. Проведуть їх у п'ятницю, 3 травня, в парках відпочинку "Пуща-Водиця", "Наталка" та парк на вулиці Бережанькій,10-20.
Про це повідомляє Оболонська РДА. Киян просять не відвідувати зелені зони в цей день.
Суворо заборонено перебувати в парках під час обробки.
Нагадуємо, раніше акарицидні обробки зелених зон були проведені у деяких парках Дніпровського, Шевченківського та Деснянського районів. Зокрема в:
- парку "Перемога";
- парку вздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка,
- парку "Нивки";
- парку з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
- парку "Муромець";
- сквері на перетині вулиць Миколи Закревського та Олександри Екстер;
- сквері на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської.
Пам'ятайте, щоб мінімізувати ризик укусу кліща, рекомендується перед виходом на в зелені зони:
- Одягатися в закритий одяг. Світлий однотонні речі з довгими рукавами та штани, які щільно прилягають до тіла (так легше помітити кліщів).
- Одягнути головний убір (кепку, панамку чи косинку).
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві просто на даху помітили павича. Птах розпустив хвіст і повільно кружляв.