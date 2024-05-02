Обманули банк на миллионы гривен: в Киеве задержали сообразительных "агробизнесменов"

Организатором схемы была ранее судимая женщина

В Киеве задержали группу мошенников, которые под видом аграриев организовали масштабную мошенническую схему с огромными доходами. Они незаконно получили 4 миллиона гривен, после чего пытались завладеть еще 25 миллионами.

Об этом сообщает полиция Киева. В организованную группу входило три человека.

Двое мужчин, 1969 и 1998 годов рождения, были исполнителями схемы. Организатором стала ранее судимая 46-летняя жительница Ровенской области. Она координировала работу всех участников группы и осуществляла коммуникацию с банками.

Злоумышленники арендовали помещение с сельхозтехникой, чтобы создать представление о перспективном агропредприятии перед представителями банка. Используя эту фальшивую легенду, им удалось получить первый кредитный заем в сумме 4 миллиона гривен. Деньги они потратили на свои нужды, не имея планов возвращать кредит.

Злоумышленники выдавали себя за успешных предпринимателей

В феврале 2024 года мошенники пытались получить второй кредитный заем, значительно больший – 25 миллионов гривен. Но это им не удалось.

По поддельным документам пытались завладеть "круглой" суммой

Как отмечает Киевская городская прокуратура, "агробизнесменам" сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Мошенников задержали с поличным

Также фигурантам уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Фигуранты взяли кредит на 4 миллиона

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве российский банк продает комнаты в общежитии, в которых живут люди. Киевляне просят вернуть здание в собственность территориального общества города.