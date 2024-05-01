Забыл, где припарковался и вызвал полицию: в Киеве мужчина получил штраф за ложный вызов

Киевлянин заявил, что авто угнали

В полицию Голосеевского района столицы поступило сообщение об угоне автомобиля. Мужчина утверждал, что его авто пропало с места парковки.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. На место происшествия прибыл экипаж.

"Полицейские немедленно прибыли на место, где встретились с заявителем. Мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль припаркованным, а когда вернулся — машины уже не было", — говорится в сообщении.

Автомобиль обнаружили неподалеку целым и не поврежденным.

"Мы оперативно обследовали прилегающую территорию и обнаружили автомобиль заявителя на соседней улице. Транспортное средство было закрыто и не имело никаких повреждений", — отмечают в полиции.

Мужчина рассказал, что очень спешил и забыл, где оставил авто. Патрульные вынесли на мужчину постановление по ст. 183 КУоАП – заведомо ложный вызов специальных служб. А также провели с нарушителем профилактическую беседу.

На месте происшествия

Полиция призывает: "Будьте сознательными! Возможно, при проработке ложного вызова кому-то действительно потребуется помощь, а ложное сообщение будет стоить жизнь".

Напоминаем, за заведомо ложный вызов пожарноспасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований – предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина вызвал полицию потому, что ему приснился страшный сон. Киевлянин получил штраф за ложный вызов.