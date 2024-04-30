Встретил полицию с мечом: в Киеве задержали агрессивного мужчину, который угрожал местному винтовкой
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Злоумышленник спрятал оружие
В Киеве мужчина угрожал автоматом жителю Деснянского района. Потерпевший позвонил на спецлинию 112 и сообщил, что столкнулся с агрессивным поведением неизвестного человека.
На вызов приехали правоохранители. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
По словам заявителя, мужчина угрожал ему предметом, похожим на оружие. Киевлянин дал детальное описание злоумышленника и указал направление, в котором пошел нападавший.
"Мы установили место жительства предполагаемого нарушителя. Дверь в квартиру открыл гражданин, который агрессивно вел себя и держал в руках меч", — говорится в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленника и нашли винтовку, которой он угрожал заявителю в коридоре.
"Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следователей", — отметили в полиции.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который ограбил 16-летнюю девушку. Злоумышленником оказался 24-летний мужчина, недавно познакомившийся с потерпевшей.
Он предложил встретиться. После того как она вышла к нему из дома, он выхватил ее личные вещи и скрылся.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве бывший тренер, который развращал малолетних девушек, получил приговор. Мужчина показывал детям порнографию и склонял их к созданию порно контента.