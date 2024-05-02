Ошукали банк на мільйони гривень: у Києві затримали кмітливих "агробізнесменів"

Організатором схеми була раніше судима жінка

У Києві затримали групу шахраїв, які під виглядом аграріїв організували масштабну шахрайську схему з мільйонними прибутками. Вони незаконно отримали 4 мільйони гривень, після чого намагалися заволодіти ще 25 мільйонами.

Про це повідомляє поліція Києва. До організованої групи входило три людини.

Двоє чоловіків, 1969 та 1998 років народження, були виконавцями схеми. Організатором стала раніше судима 46-річна мешканка Рівненщини. Вона ж координувала роботу всіх учасників групи та здійснювала комунікацію з банками.

Зловмисники орендували приміщення з сільгосптехнікою, щоб створити уявлення про перспективне агропідприємство перед представниками банку. Використовуючи цю фальшиву легенду, їм вдалося отримати першу кредитну позику в сумі 4 мільйони гривень. Гроші вони витратили на власні потреби, не маючи планів повертати кредит.

Зловмисники видавали себе за успішних підприємців

У лютому 2024 року шахраї намагались отримати другу кредитну позику, значно більшу – 25 мільйонів гривень. Але їм це не вдалося.

За підробленими документами намагалися заволодіти "кругленькою" сумою

Як зазначає Київська міська прокуратура, "агробізнесменам" повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).

Шахраїв затримали на гарячому

Також фігурантам вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Фігуранти взяли кредит на 4 мільйони

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві російський банк продає кімнати в гуртожитку, в яких живуть люди. Кияни просять повернути будівлю у власність територіальної громади міста.