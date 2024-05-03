В Киеве штурмовали ботанический сад: десятки людей лезли через забор (видео)

Администрация парка запретила вход с утра

В пятницу, 3 апреля, у Национального ботанического сада им. М. Гришко собралась толпа желающих увидеть восход солнца. Причиной тому стало вирусное видео в TikTok.

Особенно нетерпеливы даже перелезали через забор. Об этом сообщает телеканал "Киев24".

С 5 утра у ворот собралось десятки человек, некоторые лезли через ограждение, подвергая себя опасности.

Администрация сада запретила вход в парк до 7 утра, однако часть посетителей пускали нормально через вход.

Позже заходили на территорию с собаками. Люди шли без билетов, хотя с 8 часов начали работать кассы и терминалы. Стоимость билета — 100 грн.

А вот тот самый тренд с TikTok "Давай встретим рассвет вместе", что побудил десятки людей штурмовать ботанический сад.

В сети киевляне возмутились таким поведением нетерпеливых людей.

"Сколько открытых локаций есть для встречи рассвета. Нет, надо через забор лезть", "Позорисько!" — пишут в телеграме.

Некоторые пошутили над ситуацией. "Символично, что люди перелезали через забор на фоне "Беремо і робимо"", — написал один из комментаторов.

Ранее "Телеграф" писал, что жителей Киева предупреждают об акарицидной обработке газонов (от клещей) в зеленых зонах на Оболони. Киевлян просят не посещать парки в этот день.