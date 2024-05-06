Война за элитные 19 гектаров и место главы сельсовета: как семейство Кучмы связано с земельным скандалом под Киевом

На некогда землях лесного фонда могут построить коттеджи, стоимостью десятки миллионов гривен

Земельные скандалы — явление не редкое в столице, но случаются они и в Киевской области. Так, в Федосиевской громаде Киевщины с 2021 года продолжается судебное дело вокруг 19,3 га земли, которые были выделены в аренду частному инвестору еще в 2004-м году. Однако вместо базы отдыха вокруг этой земли вспыхнул скандал, который не мог разрешить даже Кассационный хозяйственный суд.

Вероятно, причина этому — интерес брата жены экс-президента Украины Леонида Кучмы. И это вызвало настоящую войну за место секретаря Федосиевской громады.

Миллионы на коттеджах

В 1999-м году два земельных участка с номерами 3222487001:01:002:0013) и 3222487001:01:002:0016 общей площадью в 19,3 га решением Ходосовского сельсовета Обуховского района были изъяты из ведения Ходовского лесничества. В том же году было решено передать эту землю в пользование АОЗТ "Топаз-Электроникс", планировавшей построить на ней базу отдыха.

Правда по различным причинам документы на землю были оформлены лишь в 2004-м году, но в сентябре 2007-го года вместо "Топаз-Электроникс" право аренды получило ООО "Ходосовские системные инвестиции". Как бы то ни было, базы отдыха на этих 19 гектарах так и не появилось – вместо них, по традиции, хотят построить жилье, коттеджный поселок.

Земельный участок в Ходосовке

О том, насколько выгодней эта инвестиция, говорят цены на коттеджи. Согласно сервису OLX, стоимость коттеджей в селе Ходосовка начинается от 1,5 млн грн и заканчивается 16,5 млн грн если речь идет о домах с дизайнерским ремонтом.

По данным портала недвижимости ЛУН, стоимость недавно построенных коттеджей от застройщиков может превышать и 20 млн грн.

А об уровне ценности и престижности земли в громаде Федосиевки говорит уголовное дело 2016 года. Тогда председатель Гвоздовского сельсовета (в 2020 году ставшего частью Федосиевской громады) и один из депутатов были задержаны за вымогательство взятки в 300 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Спустя почти 7 лет следствия и суда оба получили по 9 лет лишения свободы.

Кассационный суд проблему не решил

Тем временем в 2021-м году Киевская областная прокуратура подала иск к Федосиевскому сельскому совету и ООО "Хорольские системные инвестиции" в котором потребовали вернуть 19,3 га земли в собственность государства. По версии прокуратуры, в 1999-м году эта земля находилась за пределами села Ходосовка и сельсовет не имел права отчуждать ее и передавать частной фирме.

25 ноября 2022 года Хозяйственный суд Киевской области принял сторону областной прокуратур и постановил признать недействительными договора аренды. Но затем начались апелляции и кассации, докатившиеся до Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины. Последний отменил прежние решения судов в пользу государства и частично удовлетворил претензии ООО "Ходосовские системные инвестиции".

Тем не менее областная прокуратура не сдалась и подала иск, требуя отменить решения о государственной регистрации земельных участков за 1999-й год и возвращения земли. В настоящий момент этот иск слушается в Хозяйственном суде Киевской области и следующее заседание назначено на 30 мая.

В "деле" шурин Леонида Кучмы

Почему Кассационный хозяйственный суд верховного суда встал на сторону ООО "Ходосовские системные инвестиции"? Ответ может быть найден, если взглянуть на возможного "теневого" владельца компании. По данным блогера Владимира Бондаренко, им может оказаться шурин (брат жены) экс-президента Украины Леонида Кучмы – Юрий Туманов.

Согласно данным аналитического портала YouControl, владельцем 100% ООО "Ходосовские системные инвестиции" является некий Игорь Завиновский. Но так было не всегда – по данным сервиса clarity-project.info до 7 января 2019 года владельцем компании было ООО "Континент".

Будущий коттеджный поселок Источник - Facebook Владимира Бондаренко

Собственником ООО "Континент" выступает Светлана Туманова, вероятно, дочь шурина Леонида Даниловича Кучмы – Юрия Геннадьевича Туманова. И это не единственная связь между фирмами.

Так, и в ООО "Континент" и в ООО "Ходосовские системные инвестиции" в числе подписантов значится некая Елена Николаевна Горбенко. Словом, несмотря на собственность Игоря Завиновского, обе фирмы продолжают оставаться друг для друга отнюдь не чужими.

"Война" за место главы Федосиевского сельсовета

Тем временем, как пишет Цензор.НЕТ, в самой Федосиевской громаде идет политическая борьба – избранный исполняющим полномочия председателя и секретарь сельсовета экс-боец ВСУ Игорь Москаленко столкнулся с нежеланием депутатов голосовать на сессиях без некоторых кадровых назначений. Несогласие главы громады привело к "бунту" депутатов, уволивших Игоря Москаленко с поста секретаря и избравших на этот пост другого депутата громады.

С тех пор часть недовольных депутатов Федосиевской громады игнорируют сессии, что фактически парализовало работу сельсовета. Впрочем, подобные кадровые изменения никак не могут повлиять на ситуацию с судами вокруг земли и ООО "Ходосовские системные инвестиции", но отлично показывает ценность казалось бы рядового сельского совета.

Тем временем одиозный пророссийский деятель Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича, переписал большую виллу под Киевом на детей.