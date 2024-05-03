Преподавательница сэкономила более 1 млн грн: мать топ-чиновника СБУ приобрела элитную недвижимость в Киеве

Общая стоимость всей недвижимости 16 млн грн

Мать главы экономического управления Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолия Лойфа "заработала" более 1 миллиона гривен. Анна Лойф работает преподавательницей и стала владелицей элитной недвижимости.

Об этом говорится в расследовании проекта "Следствие.Инфо". По данным журналистов, колледж, где преподает Анна, ничего не знает о ее предпринимательской деятельности.

"Просто чудо, какими успешными ФЛПами становятся близкие родственники СБушников, когда им нужно купить какую-то лакшери-недвижимость! Наша новая история — о маме главы экономического управления СБУ Анатолия Лойфа. Она — простая преподавательница закарпатского медицинского колледжа. И вдруг женщина заработала более 1 миллиона гривен как ФЛП», — пишут журналисты.

Недостроенный коттедж Анны Лойф

Отмечается, что Анна Лойф на заработанный миллион приобрела квартиру в 150 кв. м в ЖК Печерском районе в центре Киева. Также оказалось, что у нее есть еще недостроенное имение под Киевом в коттеджном городке Рославичи, строительство которого началось в 2023 году.

Следствие.Инфо подсчитало общую стоимость этих двух объектов недвижимости и она составляет около 16 миллионов гривен. В то же время Анна Лойф проживает и работает в городе Берегово Закарпатской области. Журналисты так и не смогли выяснить, зачем ей недвижимость в Киеве, однако у самого Анатолия Лойфа нет зарегистрированного жилья.

Тем временем чиновник и его родственники не комментируют свое состояние.

Заметим, что Анатолий Лойф в своей должности в СБУ является преемником Артема Шила. Он обвинен в организации схемы по поставкам "Укрзализнице" трансформаторов по завышенным ценам. В настоящее время это дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

В СБУ по запросу журналистов объяснили, что мать Лойфа приобрела только землю под коттеджем, в то время как строительство дома профинансировало третье лицо (ФЛП) "для дальнейшей продажи и распределения прибыли". А квартиру Анна Лойф смогла приобрести за счет продажи предыдущей недвижимости, своих заработков как ФЛП и "собственных многолетних сбережений".

Также Следствие.Инфо акцентирует, что муж Анны Лойф, ранее работавший на таможне, не имеет в декларации указанных выше сбережений.

Ранее "Телеграф" писал, что сбежавшему экс-генералу СБУ Андрею Наумову озвучено новое подозрение.