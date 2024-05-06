Війна за елітні 19 гектарів та місце голови сільради: як сімейство Кучми пов’язане із земельним скандалом під Києвом

На колишніх землях лісового фонду можуть збудувати котеджі вартістю десятки мільйонів гривень.

Земельні скандали — явище не рідкісне у столиці, але трапляються вони й у Київській області. Так, у Федосіївській громаді Київщини з 2021 року триває судова справа навколо 19,3 га землі, виділених в оренду приватному інвестору ще 2004-го року. Проте замість бази відпочинку довкола цієї землі спалахнув скандал, який не міг вирішити навіть Касаційний господарський суд.

Ймовірно, причиною цього є інтерес брата дружини екс-президента України Леоніда Кучми. І це викликало справжню війну за місце секретаря Федосіївської громади.

Мільйони на котеджах

У 1999-му році дві земельні ділянки з номерами 3222487001:01:002:0013) та 3222487001:01:002:0016 загальною площею в 19,3 га рішенням Ходосівської сільради Обухівського району було вилучено з Ходівської сільради Обухівського району. У тому ж році було вирішено передати цю землю у користування АТЗТ "Топаз-Електронікс", яка планувала збудувати на ній базу відпочинку.

Щоправда, з різних причин документи на землю були оформлені лише у 2004 році, але у вересні 2007 року замість "Топаз-Електронікс" право оренди отримало ТОВ "Ходосівські системні інвестиції". Як би там не було, бази відпочинку на цих 19 гектарах так і не з’явилося – замість них, за традицією, хочуть звести житло, котеджне селище.

Земельна ділянка в Ходосівці

Про те, наскільки вигідніша ця інвестиція, говорять ціни на котеджі. Згідно з сервісом OLX, вартість котеджів у селі Ходосівка починається від 1,5 млн грн та закінчується 16,5 млн грн якщо йдеться про будинки з дизайнерським ремонтом.

За даними порталу нерухомості ЛУН, вартість нещодавно збудованих котеджів від забудовників може перевищувати 20 млн грн.

А про рівень цінності та престижності землі у громаді Федосіївки говорить кримінальна справа 2016 року. Тоді голова Гвіздівської сільради (у 2020 році стала частиною Федосіївської громади) і одного з депутатів було затримано за вимагання хабара у 300 тисяч євро та 10 тисяч доларів. Через майже 7 років слідства та суду обидва отримали по 9 років позбавлення волі.

Касаційний суд проблему не вирішив

Тим часом у 2021 році Київська обласна прокуратура подала позов до Федосіївської сільської ради та ТОВ "Хорольські системні інвестиції", в якому вимагали повернути 19,3 га землі у власність держави. За версією прокуратури, 1999-го року ця земля знаходилася за межами села Ходосівка і сільрада не мала права відчужувати її та передавати приватній фірмі.

25 листопада 2022 року Господарський суд Київської області прийняв бік обласної прокуратури та ухвалив визнати недійсними договори оренди. Але потім розпочалися апеляції та касації, що докотилися до Касаційного господарського суду Верховного суду України. Останній скасував колишні рішення судів на користь держави та частково задовольнив претензії ТОВ "Ходосівські системні інвестиції".

Проте обласна прокуратура не здалася і подала позов, вимагаючи скасувати рішення про державну реєстрацію земельних ділянок за 1999 рік та повернення землі. Наразі цей позов слухається у Господарському суді Київської області та наступне засідання призначено на 30 травня.

У "справі" брат дружини Леоніда Кучми

Чому Касаційний господарський суд Верховного суду став на бік ТОВ "Ходосівські системні інвестиції"? Відповідь може бути знайдена, якщо поглянути на можливого "тіньового" власника компанії. За даними блогера Володимира Бондаренка, ним може виявитися швагер (брат дружини) екс-президента України Леоніда Кучми – Юрій Туманов.

За даними аналітичного порталу YouControl, власником 100% ТОВ "Ходосівські системні інвестиції" є Ігор Завіновський. Але так було не завжди — за даними сервісу clarity-project.info до 7 січня 2019 власником компанії було ТОВ "Континент".

Майбутнє котеджне селище Джерело — Facebook Володимира Бондаренка

Власником ТОВ "Континент" виступає Світлана Туманова, ймовірно, дочка швагра Леоніда Даниловича Кучми – Юрія Геннадійовича Туманова. І це не єдиний зв’язок між фірмами.

Так, і в ТОВ "Континент" і в ТОВ "Ходосівські системні інвестиції" серед підписантів значиться така собі Олена Миколаївна Горбенко. Словом, незважаючи на власність Ігоря Завиновського, обидві фірми залишаються одна для одної зовсім не чужими.

"Війна" за місце голови Федосіївської сільради

Тим часом, як пише Цензор.НЕТ, у самій Федосіївській громаді триває політична боротьба – обраний виконавцем повноваження голови та секретар сільради екс-боєць ЗСУ Ігор Москаленко зіткнувся з небажанням депутатів голосувати на сесіях без деяких кадрових призначень. Незгода голови громади призвела до "бунту" депутатів, які звільнили Ігоря Москаленка з посади секретаря та обрали на цю посаду іншого депутата громади.

З того часу частина незадоволених депутатів Федосіївської громади ігнорують сесії, що фактично паралізувало роботу сільради. Втім, подібні кадрові зміни ніяк не можуть вплинути на ситуацію з суднами навколо землі та ТОВ "Ходосівські системні інвестиції", але чудово показує цінність начебто пересічної сільської ради.

Тим часом, одіозний проросійський діяч Андрій Портнов, екс-заступник голови Адміністрації президента часів Януковича, переписав велику віллу під Києвом на дітей.