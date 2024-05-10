В Киеве заметили голливудскую звезду в необычном месте (видео)

Чего только не увидишь в столице

В Подольском районе Киева прохожие с удивлением наткнулись на ростовую фигуру известного голливудского актера, обладателя премии "Оскар" Киллиана Мерфи. Ирланцец приобрел широкую известность после выхода фильма "Оппенгеймер", который получил множество престижных наград в области кинематографа.

Парень, нашедший "голливудскую звезду" снял короткий видеоролик, в котором отметил, что после "встречи" с Киллианом Мерфи он "в шоке". Видео было опубликовано в соцсети.

Так, на Подоле прохожий наткнулся на картонную фигуру известного актера Киллиана Мерфи в полный рост, которая стояла возле площадки с мусорными контейнерами. По всей видимости видео было снято неподалеку от местной многоэтажки.

Вокруг можно заметить разный хлам: картины, мебель, строительный мусор и и мешки. Среди всего этого "добра" и был замечен голливудский актер "собственной персоной".

Ростовая фигура Мерфи изображает его с невозмутимым лицом в строгом черном костюме.

Где именно нашли столь необычный "экспонат" и кто его оставил возле мусорки — остается лишь догадываться.

Стоит отметить, что ирландский актер Киллиан Мерфи стал героем серии мемов и шуток под названием Разочарованный Киллиан Мерфи (Disappointed Cillian Murphy). В сети начали шутить над тем, что во время пресс-конференций и съемок развлекательных шоу он часто сидит с унылым лицом и закатывает глаза.

Такое поведение оскароносного актера породило волну вирусных видео — в поведении Мерфи люди начали узнавать себя в той или иной ситуации:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве парочка занялась сексом на глазах у прохожих. Стоит отметить, что половой акт происходил в достаточно людном месте неподалеку от оживленной пешеходной тропинки.