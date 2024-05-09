В Киеве пассажир с ножом напал на таксиста: дома у преступника нашли "сюрприз"

Злоумышленник был оперативно задержан

Житель Киевской области поздней ночью вызвал такси и во время поездки напал с ножом на водителя. Преступник отобрал у таксиста крупную сумму денег и скрылся.

К счастью, водитель остался невредимым и обратился за помощью к правоохранителям. Злоумышленника удалось оперативно задержать и взять под стражу. На днях пеступник услышал приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, в феврале 2021 житель Киевщины поздней ночью вызвал такси. В ходе поездки у мужчины возник преступный план и он решил отобрать у водителя деньги. Когда таксист довез преступника до его дома, пассажир напал на него с ножом.

Как оказалось, преступник приставил холодное оружие к шее водителя — гражданина Узбекистана — и под угрозой убийства отобрал у него 1300 гривен и 600 долларов США.

После этого преступник скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Во время обысков по месту жительства фигуранта было обнаружно 2,5 килограма амфетамина.

Преступник был обвинен в совершении разбойного нападения и хранении психотропных веществ. На днях столичный суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы.

Злоумышленника отправили за решетку

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом мужчина убил собственного сына и отрезал ему голову кухонным ножом. После этого злоумышленник отвез труп в лесополосу, а голову спрятал в зарослях возле ЖК.