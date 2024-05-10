Сколько зарабатывают курьеры в Киеве: лучшие вакансии

Может подойти студентам и владельцам авто

Сегодня в Киеве наблюдается активизация рынка труда. На сайтах поиска работы появляется все больше интересных вакансий, где гибкий график и неплохие зарплаты.

"Телеграф" подобрал лучшие вакансии курьера в Киеве. А также рассказал, сколько можно заработать, работая в доставке.

Чаще всего ищут пеших курьеров. График работы нормирован, поэтому с утра можно выспаться.

Компании обещают около 20 тысяч гривен в месяц.

Также много вакансий курьера на велосипеде. График гибкий по часам и дням, можно варьировать дневные и вечерние перемены.

Такой график может быть удобен для студентов. Можно заработать около 20 тысяч гривен.

Не менее популярен курьер на скутер или мотоцикл. Заработать можно от 25 до 50 тысяч гривен в месяц.

Однако нужно иметь опыт вождения. Предлагают удобный график работы.

Курьерам предлагают работу на автомобиле компании. Предполагается плавающий график.

Зарабатывают водители-курьеры около 25 тысяч гривен в месяц. Однако нужно иметь водительские удостоверения с категорией В и хорошие навыки вождения.

Также можно работать в службе доставки на собственном автомобиле. Работа подходит как для мужчин, так и женщин.

Курьером на своем автомобиле можно заработать до 30 тысяч гривен в месяц.

Ранее "Телеграф" собрать лучшие вакансии, которые обещают зарплату 50 тысяч гривен для студентов в Киеве. Абитуриенты столичных вузов легко могут претендовать на высокооплачиваемую должность даже без опыта работы.