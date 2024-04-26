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В поминальные дни в Киеве запустят дополнительный транспорт на кладбища (маршруты)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Автобусные маршруты 12-15 мая Новость обновлена 26 апреля 2024, 13:30
Автобусные маршруты 12-15 мая. Фото Коллаж "Телеграфа"

Будет запрещен заезд на улицу Крайнюю

В Киеве готовится к поминальным дням, которые приходятся на 12–15 мая. В эти дни будет дополнительный транспорт на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ.

Об этом сообщает КГГА. Столичная полиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения возле кладбищ.

Заезд транспорта по ул. Крайняя 12 мая будет запрещена. Возможность проехать будет только в спецтранспорта.

"Кроме того, профильные службы приступили к подготовке городских кладбищ к проведению поминальных дней. В частности, запланировано обустроить 460 военных захоронений и мемориалов, очистить от мусора почти 558 га территорий, вывезти 3 919 куб.м мусора, снять аварийные, а также кронировать омелы 149 деревьев, подготовить и запустить более 67 км поливочных водопроводов, отремонтировать и покрасить 110 контейнеров для мусора, ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты и т.д.", — говорится в сообщении.

КГГА призывает киевлян и гостей столицы по возможности воздержаться от посещения городских кладбищ, чтобы не создавать большого скопления людей. А также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Маршруты 12 мая

Лесное кладбище

Автобусные маршруты:

  • № 63 – "Станция метро "Красный хутор" – Лесной массив";
  • № 77 – "Ул. Остафия Дашкевича – Лесное кладбище";
  • № 81 – "Станция метро "Лесная" – Лесной массив";
  • № 101 – "Станция метро "Почайная" – ул. Милославская;
  • № 121 (дополнительный) – "Станция метро "Почайна" – Лесное кладбище";
  • № 122 (дополнительный) – "Станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище":
  • № 124 (дополнительный) – "Станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище";
  • № 125 (дополнительный) – "Универсам "Позняки" – Лесное кладбище".

Троллейбусные маршруты:

  • № 37 — "Станция метро "Лесная" — ул. Милославская";
  • № 37-А – "Станция метро "Лесная" – Поликлиника".

Трамвайные маршруты:

  • № 5 – "Ул. Сержа Лифаря – станция "Троещина-2";
  • № 22 – "Просп. Воскресенский – завод ЖБК";
  • № 28 – "Ул. Милославская – станция метро "Лесная";
  • № 33 – "Ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ";
  • № 35 – "Ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная".

Северное кладбище

Автобусные маршруты:

  • № 258 – "Станция метро "Лесная" – Северное кладбище".
  • Трамвайные маршруты:
  • № 8 – "Станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная";
  • № 28 – "Ул. Милославская – станция метро "Лесная";
  • № 29 — "Станция метро "Бориспольская — станция метро "Лесная";
  • № 35 – "Ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная".

Южное кладбище

Автобусные маршруты:

  • № 740 (дополнительный) – "Одесская площадь – Южное кладбище".
  • № 2-М – "Станция метро "Теремки" (Кибернетический центр) – станция метро "Лыбидская";
  • № 38-Д — "Ул. Метрологическая" — станция метро "Лыбидская";
  • № 56 – "Станция метро "Выставочный центр" – просп. Академика Палладина";
  • № 57 – "Станция метро "Академгородок" – авторынок".

Троллейбусные маршруты:

  • № 11 – "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Галины Севрук";
  • № 12 – "Станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный";
  • № 43 – "Кибернетический центр – Дарницкая площадь";
  • № 43-К – "Кибернетический центр" – станция метро "Лыбидская";
  • № 45 – "Станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская".
  • Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
  • № 461 – "Станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Святошин";
  • № 496 – "Станция метро "Лукьяновская" – клиническая больница "Феофания".

Соломенское кладбище

Автобусные маршруты:

  • № 22 – "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая";
  • № 69 – "Станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут";
  • № 119 – "Ул. Василия Касияна – Контрактовая площадь".

Троллейбусные маршруты:

  • № 3 – "Железнодорожный массив – станция метро "Дворец спорта";
  • № 8 – "Ул. Смелянская – станция метро "Площадь Украинских Героев";
  • № 9-К – "Ул. Кадетская роща – ст. м. "Дворец спорта";
  • № 17 – "Площадь Космонавтов – станция метро "Площадь Украинских Героев";
  • № 19 – "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";
  • № 30 – "Ул. Кадетский Гай – ул. Милославская";
  • № 35 – "Кадетская роща" – просп. Свободы";
  • № 40 — "Ул. Кадетская роща — станция метро "Дворец спорта".

Пуща-Водицкое кладбище

Автобусные маршруты:

  • № 30 – "Станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна".

Трамвайные маршруты:

  • № 12-К – "Пуща-Водица – Куреневский парк";
  • № 17 – "Пуща-Водица – ул. Иорданская";
  • № 19-К – "Куреневский парк – площадь Тараса Шевченко".

Маршруты 13 мая

Зверинецкое кладбище

Автобусные маршруты:

  • № 51 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Лыбидская";
  • № 109 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Театральная";
  • № 118 — "Станция метро "Черниговская" — "Станция метро "Политехнический институт".

Троллейбусные маршруты:

  • № 43 – "Кибернетический центр – Дарницкая площадь".

Куреневское кладбище

Троллейбусные маршруты:

  • № 6 – "Минский массив – Майдан Незалежности";
  • № 18 – "Ул. Сошенко – Майдан Незалежности";
  • № 25 – "Просп. Свободы – станция метро "Почайная";
  • № 28 – "Просп. Свободы – станция метро "Лукьяновская";
  • № 33 – "Минский массив – железнодорожный вокзал "Южный".

Маршруты 14 мая

Военное кладбище

Троллейбусные маршруты:

  • № 16 – "Ул. Академика Щусева – Майдан Незалежности";
  • № 19 – "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";
  • № 23 – "Ул. Мечты – Лукьяновская площадь";
  • № 30 – "Ул. Милославская – Кадетская роща";
  • № 31 – "Ул. Милославская – станция метро "Лукьяновская";
  • № 35 – "Просп. Свободы – ул. Кадетская роща".

Автобусные маршруты:

  • № 50 – "Ул. Северная – железнодорожный вокзал "Центральный".

Байковое кладбище

Автобусные маршруты:

  • № 5 – "Ул. Изюмская – железнодорожный вокзал "Центральный";
  • № 5-К – "Ул. Изюмская – ул. Байковая";
  • № 12 – "Ул. Изюмская – железнодорожный вокзал "Южный";
  • № 20 — "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — массив "Корчеватое";
  • № 22 – "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая";
  • № 109 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Театральная".

Троллейбусные маршруты:

  • № 1 — "Ул. Галины Севрук — станция метро "Лыбидская";
  • № 12 – "Станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный";
  • № 40 – "Ул. Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта";
  • № 40-К — "Ул. Кадетская роща — ул. Жилянская";
  • № 42-Д – "Станция метро "Лыбидская" – ул. Ольжича".

Маршруты 15 мая

Городское кладбище

Автобусные маршруты:

  • № 14 – "Станция метро "Нивки" – Лесорассадник";
  • № 32 – "Станция метро "Нивки" – Минский массив";
  • № 90 – "Ул. Григоровича-Барского – пл. Валерия Марченко";
  • № 90-К – "Станция метро "Святошин" – пл. Валерия Марченко";
  • № 103 – "Просп. Свободы – ул. Академика Ефремова".

Троллейбусные маршруты:

  • № 4 – "Просп. Свободы – станция метро "Площадь Украинских Героев";
  • № 5 – "Ул. Белицкая – станция метро "Площадь Украинских Героев";
  • № 16 – "Ул. Мечты – Майдан Незалежности";
  • № 23 – "Ул. Мечты – Лукьяновская площадь";
  • № 26 – "Просп. Свободы – станция метро "Нивки";
  • № 35 – "Просп. Свободы – ул. Кадетская роща".

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Теги:
#Новости Киева #Поминальные дни #Автобусные маршруты #кладбища Киева