В поминальные дни в Киеве запустят дополнительный транспорт на кладбища (маршруты)
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Будет запрещен заезд на улицу Крайнюю
В Киеве готовится к поминальным дням, которые приходятся на 12–15 мая. В эти дни будет дополнительный транспорт на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ.
Об этом сообщает КГГА. Столичная полиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения возле кладбищ.
Заезд транспорта по ул. Крайняя 12 мая будет запрещена. Возможность проехать будет только в спецтранспорта.
"Кроме того, профильные службы приступили к подготовке городских кладбищ к проведению поминальных дней. В частности, запланировано обустроить 460 военных захоронений и мемориалов, очистить от мусора почти 558 га территорий, вывезти 3 919 куб.м мусора, снять аварийные, а также кронировать омелы 149 деревьев, подготовить и запустить более 67 км поливочных водопроводов, отремонтировать и покрасить 110 контейнеров для мусора, ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты и т.д.", — говорится в сообщении.
КГГА призывает киевлян и гостей столицы по возможности воздержаться от посещения городских кладбищ, чтобы не создавать большого скопления людей. А также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Маршруты 12 мая
Лесное кладбище
Автобусные маршруты:
- № 63 – "Станция метро "Красный хутор" – Лесной массив";
- № 77 – "Ул. Остафия Дашкевича – Лесное кладбище";
- № 81 – "Станция метро "Лесная" – Лесной массив";
- № 101 – "Станция метро "Почайная" – ул. Милославская;
- № 121 (дополнительный) – "Станция метро "Почайна" – Лесное кладбище";
- № 122 (дополнительный) – "Станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище":
- № 124 (дополнительный) – "Станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище";
- № 125 (дополнительный) – "Универсам "Позняки" – Лесное кладбище".
Троллейбусные маршруты:
- № 37 — "Станция метро "Лесная" — ул. Милославская";
- № 37-А – "Станция метро "Лесная" – Поликлиника".
Трамвайные маршруты:
- № 5 – "Ул. Сержа Лифаря – станция "Троещина-2";
- № 22 – "Просп. Воскресенский – завод ЖБК";
- № 28 – "Ул. Милославская – станция метро "Лесная";
- № 33 – "Ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ";
- № 35 – "Ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная".
Северное кладбище
Автобусные маршруты:
- № 258 – "Станция метро "Лесная" – Северное кладбище".
- Трамвайные маршруты:
- № 8 – "Станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная";
- № 28 – "Ул. Милославская – станция метро "Лесная";
- № 29 — "Станция метро "Бориспольская — станция метро "Лесная";
- № 35 – "Ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная".
Южное кладбище
Автобусные маршруты:
- № 740 (дополнительный) – "Одесская площадь – Южное кладбище".
- № 2-М – "Станция метро "Теремки" (Кибернетический центр) – станция метро "Лыбидская";
- № 38-Д — "Ул. Метрологическая" — станция метро "Лыбидская";
- № 56 – "Станция метро "Выставочный центр" – просп. Академика Палладина";
- № 57 – "Станция метро "Академгородок" – авторынок".
Троллейбусные маршруты:
- № 11 – "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Галины Севрук";
- № 12 – "Станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный";
- № 43 – "Кибернетический центр – Дарницкая площадь";
- № 43-К – "Кибернетический центр" – станция метро "Лыбидская";
- № 45 – "Станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская".
- Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 461 – "Станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Святошин";
- № 496 – "Станция метро "Лукьяновская" – клиническая больница "Феофания".
Соломенское кладбище
Автобусные маршруты:
- № 22 – "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая";
- № 69 – "Станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут";
- № 119 – "Ул. Василия Касияна – Контрактовая площадь".
Троллейбусные маршруты:
- № 3 – "Железнодорожный массив – станция метро "Дворец спорта";
- № 8 – "Ул. Смелянская – станция метро "Площадь Украинских Героев";
- № 9-К – "Ул. Кадетская роща – ст. м. "Дворец спорта";
- № 17 – "Площадь Космонавтов – станция метро "Площадь Украинских Героев";
- № 19 – "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";
- № 30 – "Ул. Кадетский Гай – ул. Милославская";
- № 35 – "Кадетская роща" – просп. Свободы";
- № 40 — "Ул. Кадетская роща — станция метро "Дворец спорта".
Пуща-Водицкое кладбище
Автобусные маршруты:
- № 30 – "Станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна".
Трамвайные маршруты:
- № 12-К – "Пуща-Водица – Куреневский парк";
- № 17 – "Пуща-Водица – ул. Иорданская";
- № 19-К – "Куреневский парк – площадь Тараса Шевченко".
Маршруты 13 мая
Зверинецкое кладбище
Автобусные маршруты:
- № 51 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Лыбидская";
- № 109 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Театральная";
- № 118 — "Станция метро "Черниговская" — "Станция метро "Политехнический институт".
Троллейбусные маршруты:
- № 43 – "Кибернетический центр – Дарницкая площадь".
Куреневское кладбище
Троллейбусные маршруты:
- № 6 – "Минский массив – Майдан Незалежности";
- № 18 – "Ул. Сошенко – Майдан Незалежности";
- № 25 – "Просп. Свободы – станция метро "Почайная";
- № 28 – "Просп. Свободы – станция метро "Лукьяновская";
- № 33 – "Минский массив – железнодорожный вокзал "Южный".
Маршруты 14 мая
Военное кладбище
Троллейбусные маршруты:
- № 16 – "Ул. Академика Щусева – Майдан Незалежности";
- № 19 – "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";
- № 23 – "Ул. Мечты – Лукьяновская площадь";
- № 30 – "Ул. Милославская – Кадетская роща";
- № 31 – "Ул. Милославская – станция метро "Лукьяновская";
- № 35 – "Просп. Свободы – ул. Кадетская роща".
Автобусные маршруты:
- № 50 – "Ул. Северная – железнодорожный вокзал "Центральный".
Байковое кладбище
Автобусные маршруты:
- № 5 – "Ул. Изюмская – железнодорожный вокзал "Центральный";
- № 5-К – "Ул. Изюмская – ул. Байковая";
- № 12 – "Ул. Изюмская – железнодорожный вокзал "Южный";
- № 20 — "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — массив "Корчеватое";
- № 22 – "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая";
- № 109 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Театральная".
Троллейбусные маршруты:
- № 1 — "Ул. Галины Севрук — станция метро "Лыбидская";
- № 12 – "Станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный";
- № 40 – "Ул. Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта";
- № 40-К — "Ул. Кадетская роща — ул. Жилянская";
- № 42-Д – "Станция метро "Лыбидская" – ул. Ольжича".
Маршруты 15 мая
Городское кладбище
Автобусные маршруты:
- № 14 – "Станция метро "Нивки" – Лесорассадник";
- № 32 – "Станция метро "Нивки" – Минский массив";
- № 90 – "Ул. Григоровича-Барского – пл. Валерия Марченко";
- № 90-К – "Станция метро "Святошин" – пл. Валерия Марченко";
- № 103 – "Просп. Свободы – ул. Академика Ефремова".
Троллейбусные маршруты:
- № 4 – "Просп. Свободы – станция метро "Площадь Украинских Героев";
- № 5 – "Ул. Белицкая – станция метро "Площадь Украинских Героев";
- № 16 – "Ул. Мечты – Майдан Незалежности";
- № 23 – "Ул. Мечты – Лукьяновская площадь";
- № 26 – "Просп. Свободы – станция метро "Нивки";
- № 35 – "Просп. Свободы – ул. Кадетская роща".
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