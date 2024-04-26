В поминальные дни в Киеве запустят дополнительный транспорт на кладбища (маршруты)

Будет запрещен заезд на улицу Крайнюю

В Киеве готовится к поминальным дням, которые приходятся на 12–15 мая. В эти дни будет дополнительный транспорт на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ.

Об этом сообщает КГГА. Столичная полиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения возле кладбищ.

Заезд транспорта по ул. Крайняя 12 мая будет запрещена. Возможность проехать будет только в спецтранспорта.

"Кроме того, профильные службы приступили к подготовке городских кладбищ к проведению поминальных дней. В частности, запланировано обустроить 460 военных захоронений и мемориалов, очистить от мусора почти 558 га территорий, вывезти 3 919 куб.м мусора, снять аварийные, а также кронировать омелы 149 деревьев, подготовить и запустить более 67 км поливочных водопроводов, отремонтировать и покрасить 110 контейнеров для мусора, ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты и т.д.", — говорится в сообщении.

КГГА призывает киевлян и гостей столицы по возможности воздержаться от посещения городских кладбищ, чтобы не создавать большого скопления людей. А также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Маршруты 12 мая

Лесное кладбище

Автобусные маршруты:

№ 63 – "Станция метро "Красный хутор" – Лесной массив";

№ 77 – "Ул. Остафия Дашкевича – Лесное кладбище";

№ 81 – "Станция метро "Лесная" – Лесной массив";

№ 101 – "Станция метро "Почайная" – ул. Милославская;

№ 121 (дополнительный) – "Станция метро "Почайна" – Лесное кладбище";

№ 122 (дополнительный) – "Станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище":

№ 124 (дополнительный) – "Станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище";

№ 125 (дополнительный) – "Универсам "Позняки" – Лесное кладбище".

Троллейбусные маршруты:

№ 37 — "Станция метро "Лесная" — ул. Милославская";

№ 37-А – "Станция метро "Лесная" – Поликлиника".

Трамвайные маршруты:

№ 5 – "Ул. Сержа Лифаря – станция "Троещина-2";

№ 22 – "Просп. Воскресенский – завод ЖБК";

№ 28 – "Ул. Милославская – станция метро "Лесная";

№ 33 – "Ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ";

№ 35 – "Ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная".

Северное кладбище

Автобусные маршруты:

№ 258 – "Станция метро "Лесная" – Северное кладбище".

Трамвайные маршруты:

№ 8 – "Станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная";

№ 28 – "Ул. Милославская – станция метро "Лесная";

№ 29 — "Станция метро "Бориспольская — станция метро "Лесная";

№ 35 – "Ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная".

Южное кладбище

Автобусные маршруты:

№ 740 (дополнительный) – "Одесская площадь – Южное кладбище".

№ 2-М – "Станция метро "Теремки" (Кибернетический центр) – станция метро "Лыбидская";

№ 38-Д — "Ул. Метрологическая" — станция метро "Лыбидская";

№ 56 – "Станция метро "Выставочный центр" – просп. Академика Палладина";

№ 57 – "Станция метро "Академгородок" – авторынок".

Троллейбусные маршруты:

№ 11 – "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Галины Севрук";

№ 12 – "Станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 43 – "Кибернетический центр – Дарницкая площадь";

№ 43-К – "Кибернетический центр" – станция метро "Лыбидская";

№ 45 – "Станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская".

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 461 – "Станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Святошин";

№ 496 – "Станция метро "Лукьяновская" – клиническая больница "Феофания".

Соломенское кладбище

Автобусные маршруты:

№ 22 – "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая";

№ 69 – "Станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут";

№ 119 – "Ул. Василия Касияна – Контрактовая площадь".

Троллейбусные маршруты:

№ 3 – "Железнодорожный массив – станция метро "Дворец спорта";

№ 8 – "Ул. Смелянская – станция метро "Площадь Украинских Героев";

№ 9-К – "Ул. Кадетская роща – ст. м. "Дворец спорта";

№ 17 – "Площадь Космонавтов – станция метро "Площадь Украинских Героев";

№ 19 – "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";

№ 30 – "Ул. Кадетский Гай – ул. Милославская";

№ 35 – "Кадетская роща" – просп. Свободы";

№ 40 — "Ул. Кадетская роща — станция метро "Дворец спорта".

Пуща-Водицкое кладбище

Автобусные маршруты:

№ 30 – "Станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна".

Трамвайные маршруты:

№ 12-К – "Пуща-Водица – Куреневский парк";

№ 17 – "Пуща-Водица – ул. Иорданская";

№ 19-К – "Куреневский парк – площадь Тараса Шевченко".

Маршруты 13 мая

Зверинецкое кладбище

Автобусные маршруты:

№ 51 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Лыбидская";

№ 109 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Театральная";

№ 118 — "Станция метро "Черниговская" — "Станция метро "Политехнический институт".

Троллейбусные маршруты:

№ 43 – "Кибернетический центр – Дарницкая площадь".

Куреневское кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 6 – "Минский массив – Майдан Незалежности";

№ 18 – "Ул. Сошенко – Майдан Незалежности";

№ 25 – "Просп. Свободы – станция метро "Почайная";

№ 28 – "Просп. Свободы – станция метро "Лукьяновская";

№ 33 – "Минский массив – железнодорожный вокзал "Южный".

Маршруты 14 мая

Военное кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 16 – "Ул. Академика Щусева – Майдан Незалежности";

№ 19 – "Площадь Космонавтов – ул. Ольжича";

№ 23 – "Ул. Мечты – Лукьяновская площадь";

№ 30 – "Ул. Милославская – Кадетская роща";

№ 31 – "Ул. Милославская – станция метро "Лукьяновская";

№ 35 – "Просп. Свободы – ул. Кадетская роща".

Автобусные маршруты:

№ 50 – "Ул. Северная – железнодорожный вокзал "Центральный".

Байковое кладбище

Автобусные маршруты:

№ 5 – "Ул. Изюмская – железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 5-К – "Ул. Изюмская – ул. Байковая";

№ 12 – "Ул. Изюмская – железнодорожный вокзал "Южный";

№ 20 — "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — массив "Корчеватое";

№ 22 – "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая";

№ 109 – "Станция метро "Харьковская" – станция метро "Театральная".

Троллейбусные маршруты:

№ 1 — "Ул. Галины Севрук — станция метро "Лыбидская";

№ 12 – "Станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 40 – "Ул. Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта";

№ 40-К — "Ул. Кадетская роща — ул. Жилянская";

№ 42-Д – "Станция метро "Лыбидская" – ул. Ольжича".

Маршруты 15 мая

Городское кладбище

Автобусные маршруты:

№ 14 – "Станция метро "Нивки" – Лесорассадник";

№ 32 – "Станция метро "Нивки" – Минский массив";

№ 90 – "Ул. Григоровича-Барского – пл. Валерия Марченко";

№ 90-К – "Станция метро "Святошин" – пл. Валерия Марченко";

№ 103 – "Просп. Свободы – ул. Академика Ефремова".

Троллейбусные маршруты:

№ 4 – "Просп. Свободы – станция метро "Площадь Украинских Героев";

№ 5 – "Ул. Белицкая – станция метро "Площадь Украинских Героев";

№ 16 – "Ул. Мечты – Майдан Незалежности";

№ 23 – "Ул. Мечты – Лукьяновская площадь";

№ 26 – "Просп. Свободы – станция метро "Нивки";

№ 35 – "Просп. Свободы – ул. Кадетская роща".

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