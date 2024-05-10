Скільки заробляють кур'єри в Києві: найкращі вакансії

Може підійти студентам і власникам авто

Сьогодні у Києві спостерігається активізація ринку праці. На сайтах пошуку роботи з’являється все більше цікавих вакансій, де гнучкий графік і непогані зарплати.

"Телеграф" підібрав найкращі вакансії кур'єра у Києві. А також розповів скільки можна заробити, працюючи в доставці.

Найчастіше шукають піших кур'єрів. Графік роботи нормований, тому зранку можна виспатися.

Компанії обіцяють близько 20 тисяч гривень за місяць.

Також багато вакансій кур'єра на велосипеді. Графік гнучкий по годинах та днях, можна варіювати денні та вечірні змін.

Такий графік може бути зручним для студентів. Можна заробити близько 20 тисяч гривень.

Не менш популярним є кур'єр на скутер або мотоцикл. Заробити можна від 25 до 50 тисяч гривень за місяць.

Однак потрібно мати досвід водіння. Пропонують зручний графік роботи.

Кур'єрам пропонують роботу на автомобілі компанії. Передбачається плаваючий графік.

Заробляють водії-кур'єри близько 25 тисяч гривень за місяць. Проте потрібно мати посвідчення водія з категорією В та хороші навички водіння.

Також можна працювати в службі доставки на власному авто. Робота підходить як для чоловіків, так і для жінок.

Кур'єром на своїй автівці можна заробити до 30 тисяч гривень на місяць.

Раніше "Телеграф" зібрати найкращі вакансії, які обіцяють зарплату 50 тисяч гривень для студентів у Києві. Абітурієнти столичних вишів легко можуть претендувати на високооплачувану посаду навіть не маючи досвіду роботи.