Среди белого дня нападают на людей: в Киеве заметили банду вооруженных мужчин (видео)

Трогают даже женщин

Во вторник, 21 мая, в Киеве заметили банду мужчин, бегавших с оружием. Они нападают на киевлян.

Записью поделилась читательница местного телеграм-канала "Киев Оперативный". Инцидент произошел на улице Елены Телиги.

Женщина сообщает, что группа вооруженных мужчин бегает у домов и бьет прохожих. Они нападают на всех, кого видят, даже на женщин. Участники банды все в масках.

На видео видны около 5 мужчин с пистолетами. Люди пытаются уйти от группы.

Внимание! Ненормативная лексика!

К счастью, стрельбы киевляне не слышали. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко прокомментировал ситуацию. Он отметил, что на месте происшествия уже работают правоохранители.

"На место направлены наряды полиции, они сейчас находятся по указанному адресу. Все обстоятельства происшествия и личности устанавливаются", — отмечает Грищенко.

Полиция уже на месте

Напоминаем, на днях в Киевской области мужчина ранил полицейского. Злоумышленник нанес удар ножом ниже бронежилета.

Раненый правоохранитель предупредил злоумышленника о применении огнестрельного оружия. Сначала произвел предупредительный выстрел, после чего ранил фигуранта в ногу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали дерзкую злоумышленницу, которая нападала на женщин и грабила их. Теремка женщина посреди улицы толкнула прохожую и выхватила у нее из рук сумку с личными вещами.