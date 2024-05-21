Сложил шины перед дверью и облил горючим: в Киеве мужчина поджег квартиру (фото)

Злоумышленника оперативно задержали

В Святошинском районе Киева мужчина поджог двери квартиры, расположенной на девятом этаже. Он тщательно подготовился и принес с собой шины, а также бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

На место происшествия прибыли все экстренные службы столицы, а правоохранителям удалось оперативно установить личность поджигателя — мужчина был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

На линию 102 поступило сообщение от жителей одного из столичных домов в Святошинском районе Киева о том, что неизвестный мужчина совершил поджог входной двери в квартиру, расположенную на девятом этаже. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, медики и спасатели.

Место происшествия

Пожар был достаточно масштабным

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что поджог совершил 38-летний уроженец Киевщины. Как оказалось, мужчина привез с собой две автомобильные шины.

Он зашел в подъезд и поднялся на 9 этаж. Затем злоумышленник убедился в том, что его никто не видит, облил шины легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого преступник скрылся.

Стоит отметить, что мужчина основательно подготовился и всеми силами пытался скрыть свое лицо— он надел кепку, капюшон и темные очки. Действовал злоумышленник в перчатках. Однако все эти уловки не помогли и преступник был задержан.

Злоумышленника задержали

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного поджога. Мотив и причины содеянного предстоит установить следователям. Поджигателю грозит до десяти лет лишения свободы.

Вещественные доказательства

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве задержали дерзкую преступницу, которая нападала на женщин и грабила их. На время следствия женщина будет находиться под стражей — ей грозит до десяти лет лишения свободы.