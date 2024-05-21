В Киеве произошла драка при участии девушки-военной (видео)

Полицию никто из очевидцев так и не вызвал

Во вторник, 21 мая, в Святошинском районе Киева произошла потасовка между несколькими мужчинами. Драка началась на территории столичного жилого массива Академгородок.

В какой-то момент участницей происшествия стала девушка-военнослужащая, которая попыталась ударить ногой одного из агрессивных мужчин. Видео конфликта опубликовали очевидцы в соцсети.

Известно, что на территории столичного Академгородка прямо посреди улицы мужчина начал приставать к прохожим. Он вел себя достаточно агрессивно и провоцировал конфликт.

Его попытались успокоить и в этот момент началась потасовка — мужчины толкали друг друга и громко кричали. К ним подошла девушка-военнослужащая, которая ударила ногой агрессивного парня. В скором времени конфликт сошел на "нет" и все разошлись по своим делам. Что послужило началом конфликта — неизвестно.

Стоит отметить, что очевидцы драки даже не удосужились вызвать полицию и просто снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Напомним, что возле киевского кафе "Белый налив" ранее произошла массовая драка. Парни изначально толкали друг друга, а затем начали жестоко драться. В результате произошедшего один из мужчин упал на асфальт и его продолжили безжалостно избивать. Полицию на место происшествия никто не вызвал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина сложил шины перед дверью и поджег квартиру. На место происшествия прибыли все экстренные службы столицы, а правоохранителям удалось оперативно установить личность поджигателя — злоумышленник был задержан.