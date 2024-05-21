В Киеве вспыхнул масштабный пожар: дым видно из разных районов (видео)

На месте работало сразу несколько пожарных экипажей

Во вторник, 21 мая, в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым за считанные минуты окутал целый район и его было видно из разных точек столицы.

Пожар произошел неподалеку от станции метро "Демиевская". Об этом сообщают очевидцы в столичных Telegram-каналах.

Известно, что масштабное возгорание началось на территории заброшенного, нежилого здания. Огонь начал стремительно распространяться и дым от пожара можно было наблюдать в разных районах Киева.

На месте происшествия работали спасатели, которым удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Причины и обстоятелсьтва пожара предстоит установить компетентным органам. По данному факту проводится расследование.

Пожар произошел недалеко от станции метро "Демиевская"

Ранее на Подоле горел бар This is Пивбар. Из здания, расположенного на Контрактовой площади, валил густой дым. Охрана заведения оперативно эвакуировала посетителей и персонал на улицу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина сложил шины перед дверью и поджег квартиру. На место происшествия прибыли все экстренные службы столицы, а правоохранителям удалось оперативно установить личность поджигателя — злоумышленник был задержан.