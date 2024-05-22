Київський палій: у столиці затримали чоловіка, який підпал авто вчительки свого сина (фото)

Фігуранту загрожує до 10 років тюрми

У Києві чоловік підпалив автомобіль вчительки свого сина. Сталося це у Деснянському районі столиці.

Зловмисника затримали. Про це повідомляє поліція Києва.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від киянки про те, що на території паркінгу загорілося її авто. Поліція прибула на місце події та зафіксувала пошкодження.

"Співробітники поліції, прибувши на місце події, задокументували пошкодження лакофарбового покриття капота та пластикове оздоблення біля лобового скла, які були спричинені пожежею", — йдеться в повідомленні.

Автівка зазнала деяких пошкоджень

Неподалік від горілої автівки оперативники знайшли та вилучили пластикову пляшку з невідомою запальною сумішшю.

Суміш, якою підпалили авто

Потім правоохоронці з'ясували, що заявниця працює вчителем у школі. Напередодні події вона отримала декілька повідомлень образливого характеру від батька одного зі своїх учнів.

"Перевіривши інформацію, співробітники відділу кримінальної поліції того ж дня затримали ймовірного підпалювача. Ним виявився 37-річний уродженець Волинської області, який перебував в стані алкогольного сп’яніння", — зазначили у поліції.

Слідчі повідомили зловмиснику підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне пошкодження майна. Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік підпалив двері квартири, розташованої на дев’ятому поверсі. Він ретельно підготувався і приніс із собою шини, а також пляшку з легкозаймистою рідиною.