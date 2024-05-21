В Киеве произошел второй крупный пожар за день: дым виден за километры (фото, видео)

В Киеве горела СТО

В Голосеевском районе Киева произошел уже второй пожар за день. На этот раз возгорание произошло в районе улицы Ракетной.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который побывал неподалеку от места происшествия. По его информации, в этом районе загорелись шины и трава, однако затем огонь перекинулся на здание СТО.

Стоит отметить, что дым от пожара заметен с большого расстояния.

Очевидцы также сообщают, что огонь перекинулся на ближайшие гаражи. К месту происшествия уже прибыли отряды спасателей, которые пытаются ликвидировать возгорание.

О причинах возгорания, пока не сообщалось. Соответствующие спецслужбы оценивают масштабы повреждений, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, во вторник, 21 мая, в Святошинском районе столицы мужчина устроил поджог двери квартиры на 9-м этаже одной из жилых многоэтажек. Злоумышленник тщательно подготовился к совершению преступления и надел на "дело" капюшон, темные очки и перчатки, а после поджога попытался скрыть вещественные доказательства. Несмотря на это он был оперативно задержан.