На Киев идет гроза: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Ночью тоже не обойдется без дождя

В Киеве ожидается нестабильная погода, поэтому жители должны быть готовы к возможным изменениям. В четверг, 30 мая, в столице и области прогнозируется гроза и кратковременный дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Днем в городе будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов, а в конце дня упадет до +16…+14. Ночью тоже возможен кратковременный дождь.

Ветер в столице юго-восточный. Скорость порывов составляет 1 м/с.

Прогноз на 30 мая

Дождя в Киеве следует ожидать и в пятницу, 31 мая. Столбики термометра днем поднимутся не выше +24 градусов. Ветер тоже юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз на 31 мая

Об ухудшении погоды в столице предупредила народный синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в городе, вероятно, пройдет ливень.

"В Киеве завтра можно смело и решительно брать с собой зонты — 30 мая пройдут в столице периодические дожди и прогремят грозы. Воздух будет достаточно свежим, около +24 градусов", — написала синоптик.

В пятницу грозы и дожди проявятся на Правобережье. На Левобережье ожидается солнце и местами дождь.

Карта циклонов

Коммунальщики уже готовятся к возможной грозе в Киеве. Они прочищают ливневки, чтобы избежать затопления улиц.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киев еще один день обойдется без графиков отключения света, однако это ненадолго. В ДТЭК рассказали, что может повлиять на ситуацию в ближайшее время.