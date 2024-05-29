В Киеве заметили необычные качели-бабочку: где находится локация (видео)

Певческое поле в Киеве — популярное место отдыха для всей семьи

В Печерском районе столицы расположен уникальный парк под открытым небом "Певческое поле". Здесь есть большое количество интересных локаций и одна из них — это качели-бабочка.

Арт-объект украшен цветами и является одним из самых популярных на территории парка. Видео качели-бабочки было опубликовано в популярной соцсети гостями "Певческого" и сразу пришлось по душе пользователям Instagram.

Так, в парке весенняя выставка цветов уже закончилась, но на носу открытие масштабной летней выставки. Вас ждут здесь десятки композиций из различных цветов, яркие фотозоны и фудкорты.

Также на территории парка установлено множество интересных арт-объектов. Одной из самых популярных локаций здесь являются качели-бабочка, которые были недавно отреставрированы и обновлены.

Выглядят они действительно необычно и очень креативно.

Качели-бабочку недавно обновили

Также на "Певческом поле" можно заметить интересные фотозоны: арки для влюбленных и разноцветные клумбы, различные фигурки, созданные коммунальщиками, пикник-зоны, активные развлечения для детей и многое другое.

Для справки: Парк "Певческое поле" является одним из самых живописных уголков столицы, ведь разместился он на Печерских холмах — в самом сердце зеленого Киева.

Это место стало настоящим туристическим магнитом и любимой локацией для семейного досуга, известной уникальными ивентами и культурными событиями.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Адрес: улица Лаврская, 31 (Певческое поле).

Стоимость билетов: взрослый — 200 гривен, детский (до 15 лет) — 100 гривен.

Певческое поле находится в Печерском районе столицы

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