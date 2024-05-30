Киев еще один день со светом, но ненадолго: в ДТЭК рассказали, что будет в ближайшее время
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Пока энергосистему поддерживает атомная генерация
В четверг, 30 мая, в Киеве не намерены применять графики стабилизационных отключений. Свет будет до конца суток.
Об этом сообщает компания ДТЭК. Отмечается, что энергосистеме помогают мощности атомной генерации.
"Согласно информации от "Укрэнерго", свет в наших домах завтра будет весь день", — говорится в сообщении.
ДТЭК предупреждает о возможных отключениях в ближайшее время.
"Через некоторое время Энергоатому придется снова выводить блоки в плановые ремонты. Продолжаем потреблять свет ответственно и верить в энергетиков", — подчеркивают в компании.
Напоминаем, что украинцам объяснили, когда и почему стоит готовиться к более жестким графикам. Эксперт подчеркнула, что сложно прогнозировать, куда еще будут бить россияне и какой успех будут иметь. Также она рассказала, что восстановить крупные ТЭС или ГЭС не успеют однозначно, возможно что-то поменьше.
Разбиты объекты энергетической инфраструктуры и исчерпаны резервные схемы переподключения у операторов системы распределения. При худшем варианте развития событий, осенью будут более жесткие графики отключений.
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