На Київ іде гроза: синоптики попереджають про погіршення погоди

Вночі теж не обійдеться без дощу

У Києві очікується нестабільна погода, тому мешканці мають бути готовими до можливих змін. У четвер, 30 травня, в столиці та області прогнозують грозу та короткочасний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Вдень у місті буде хмарно з проясненнями.

Температура повітря підійметься до +22…+24 градусів, а в кінці дня впаде до +16…+14. Вночі теж можливий короткочасний дощ.

Вітер у столиці південно-східний. Швидкість поривів складає 1 м/с.

Прогноз на 30 травня

Дощу в Києві варто чекати й у п'ятницю, 31 травня. Стовпчики термометра вдень підіймуться не вище +24 градусів. Вітер теж південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз на 31 травня

Про погіршення погоди в столиці попередила народний синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що в місті, ймовірно, пройде злива.

"У Києві завтра можна сміливо й рішуче брати із собою парасолі — 30-го травня пройдуть в столиці періодичні дощі та прогримлять грози. Повітря буде досить свіжим, близько +24 градусів", — написала синоптик.

У п'ятницю грози та дощі проявляться на Правобережжі. На Лівобережжі очікується сонце та місцями дощ.

Карта циклонів

Комунальники вже готуються до можливої грози в Києві. Вони прочищають ливнівки, щоб уникнути затоплення вулиць.

Раніше "Телеграф" писав, що у Київ ще один день обійдеться без графіків відключення світла, однак це ненадовго. У ДТЕК розповіли, що може вплинути на ситуацію найближчим часом.