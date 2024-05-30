Стояли на краю и танцевали: в Киеве на крыше многоэтажки дети снимали TikTok (видео)

Опасные игры детей сняли на видео

В Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома местные жители заметили детей, которые находились буквально на краю здания. По всей видимости, двое подростков решили снять интересный контент на экстремальной высоте.

На кадрах видно, что ребята повторяют танцевальные движения и фиксируют все на камеру мобильного тлефона. Видео с опасными играми на высоте было опубликовано очевидцами в Telegram-канале "Жизнь. Оболонь. Киев".

Так, на крыше многоэтажного дома №2-а по улице Богатырской, что в Оболонском районе столицы, были замечены подростки.

Вечером на краю здания люди обратили внимание на детей, которые беспрепятственно попали на крышу и начали танцевать буквально в сантиметрах от смертельной опасности.

Автор видео предположил, что подростки решили снять "контент" для популярного сервиса TikTok, извесного своими трендовыми видео.

Пользователи соцсети также возмутились тем фактом ,что обслуживающая дом компания не следит за тем, чтобы выход на крышу многоэтажки был закрыт.

"Сегодня вечером чьи-то дети на крыше дома по ул. Богатырской, 2а видимо снимали тик-токи. Это опасно. И крышу обслуживающей организации необходимо закрыть", — подписал свой пост автор видео.

Дети гуляли по крыше многоэтажки на Оболони

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина при помощи популярной компьютерной игры знакомился с маленькими детьми и развращал их. В виртуальном пространстве злоумышленник пытался завести знакомство с детьми и реализовать свои преступные намерения.