Новая мошенническая схема в Киеве: как злоумышленник наживался на людях

"Предпринимателю" грозит до 8 лет тюрьмы

В Киеве разоблачили мошенническую схему и сообщили о подозрении 24-летнему местному жителю. Мужчина потратил почти 367 тысяч гривен с чужих карт на iPhone и ноутбук.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Данные карт похищали его сообщники.

"При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении 24-летнему киевлянину, который расплачивался в торговых сетях Киева карточками, данные которых похитили его сообщники (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Преступная схема, в которой участвовал подозреваемый, заключалась в использовании фишинговых ссылок. Сообщники мужчины через популярную интернет-площадку отправляли продавцам товаров в приложении "Viber" ссылку на веб-ресурс, выглядевшие как настоящие сервисы оплаты. После ввода данных на этих сайтах мошенники получали доступ к банковским картам жертв.

Получив данные, подозреваемый добавлял их в мобильный платежный сервис "Google Pay". Таким образом, он рассчитывался в торговых сетях за электронику, в частности, последние модели iPhone и ноутбуки.

За чужие средства покупал не дешевую технику

После покупок злоумышленник сдавал товар в ломбард, так получал наличные деньги.

"Таким образом, с января по март 2024 года подозреваемый расплатился чужими деньгами за телефоны и ноутбук на сумму почти 367 тысяч гривен", — отмечают в прокуратуре.

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области работала сеть подпольных казино. Они были обустроены в нежилых помещениях и работали в закрытом режиме, тщательно скрывая свою деятельность.