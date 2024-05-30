Избранница Саакашвили переехала в элитную квартиру в Киеве с видом на Софийский Собор (фото)

Стоимость апартаментов оценили в 5,6 миллиона гривен

Народная депутатка от "Слуги народа" Елизавета Ясько переехала в новую квартиру, которую ее дочери подарил отец, грузинский политик Михеил Саакашвили. Жилье находится в историческом центре Киева с видом на Софийский собор.

Как выяснили журналисты "Информатора", апартаменты площадью 97,2 м² в жилом комплексе "Ярославов град" были оформлены на двухлетнюю дочь пары Жасмин в апреле 2023 года. По декларации, стоимость недвижимости составляет 5,6 миллиона гривен, а дарителем выступила мать Саакашвили, Гюли Аласания.

Апартаменты получила в подарок двухлетняя дочь политиков

Расположен ЖК "Ярославов град" на месте бывшего Сенного рынка по улице Бульварно-Кудрявская. Комплекс имеет пять домов разной высотности – от 5 до 19 этажей. А также двухэтажный подземный паркинг, служащий укрытием во время воздушных тревог. В соцсетях Ясько рассказывала о своих ночах в паркинге с детской коляской во время атак на Киев.

Публикация Ясько

Кроме квартиры в Киеве, Ясько также пользуется имением за городом в селе Лесники, принадлежащем матери Саакашвили. После переезда она сняла флаги Украины, Грузии и Евросоюза, установленные Саакашвили, и завершила ремонтные работы на участке.

Напомним, бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили с 2021 года находится в тюрьме на родине. В прошлом году в сеть попали фото, сделанные в ходе очередного судебного заседания. На фотографиях Саакашвили не узнать, судя по этому, состояние его сильно ухудшилось.

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