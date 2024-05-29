Сын Черновецкого хочет построить новый жилмассив в Киеве? Сколько миллиардов потеряет бюджет

Речь может идти примерно о 2 миллиардах гривен

Раздача земли в столице приобретает все более крупные масштабы. На одну из сессий горсовета Киева хотели вынести решение об аренде сразу 66 га земли фирмой, которую связывают с сыном экс-мэра Леонида Черновецкого – Степаном. Фирма "Киеврыбхоз" (Київрибгосп), в которой Степану Черновецкому принадлежат 24,7% уже во второй раз пыталась возобновить аренду крупного участка земли на берегу Днепра.

Хотя по данным издания, депутаты Киевгорсовета пока отказались рассматривать этот вопрос, в случае если его все же удастся "продавить", столица может получить либо новый жилой массив, либо сотни миллионов гривен задолженности по земельному налогу. Почему так может случиться, и кто еще "в доле" от будущей гигантской операции ценой минимум в 1,6 млрд грн. разбирался "Телеграф".

От отца — любимому сыну. Как все начиналось

Как гласит проект решения Киевгорсовета, который хотели вынести на ближайшую сессию, земельный участок с кадастровым номером 8000000000:90:116:0060 и площадью 66,14 га, ЧАО "Киеврыбгосп" уже арендовал в 2008-м году. Тогда решение об аренде было принято на 15 лет и столь щедрый подарок фирме сделал тогдашний мэр и председатель КГГА Леонид Черновецкий.

Земельный участок с воздуха Источник - Facebook Владимира Бондаренко

Объясняться решение о передаче такого крупного участка земли могло тем фактом, что одним из владельцев фирмы является сын тогдашнего градоначальника столицы Степан Черновецкий. По данным аналитического сервиса YouControl, именно ему принадлежит самый крупный пакет акций ЧАО "Киеврыбгосп" — 24,7% через ООО "Компания по управлению активами "Валприм".

Однако по мере приближения срока окончания аренды, сменившаяся в Киеве власть выступила против аренды ЧАО "Киеврыбгосп" такого лакомого и крупного куска земли, расположенного на улице Промышленной, 4 около Днепра.

Так, 3 мая 2023 года, за 20 дней до окончания 15-летнего срока аренды земли в Киевгорсовете был зарегистрирован проект решения "Об отказе ЧАО "Киеврыбгосп" в возобновлении договора аренды". И надо сказать, что причины не продлевать договор с фирмой Степана Черновецкого у КГГА были очень весомые – долг по арендной плате в 91,2 млн грн.

Дела судебные – Степан Черновецкий никому не должен

В 2021-м году КГГА начала судебную тяжбу с ЧАО "Киеврыбгосп" из-за задолженности последнего по арендной плате за эти самые 66 га земли в 91,2 млн грн. Но уже в первой инстанции – Хозяйственном суде Киева, мэрия столкнулась с проблемами, когда служители Фемиды не приняли иск, заметив в нем ряд нарушений.

После устранения недостатков иск был принят, но КГГА это не помогло — и Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд пришли к выводу, что ЧАО "Киеврыбгосп" ничего не должен.

КГГА подала кассацию в Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины, но и он 31 января 2022 года принял решение оставить иск столичных властей без рассмотрения. Причина этого удивляла – в КГГА почему-то не смогли доказать, что заплатили 1 млн 589 тысяч гривен судебного сбора за рассмотрение кассационной жалобы.

80 миллионов гривен в год – цена аренды 66 га земли

Но вернемся к ЧАО "Киеврыбгосп" и 66 гектарам, которые пытается арендовать фирма. Как гласит проект решения Киевгорсовета от 3 мая 2024 года, нормативная денежная оценка земельного участка № 8000000000:90:116:0060 составляет почти 1 млрд 594 млн грн, а предлагаемая годовая арендная плата – 79 млн 737 тыс. грн или 5% от ее цены.

Как несложно посчитать, за 5-летнюю аренду 66 га земли ЧАО "Киеврыбгосп" должно будет отдать порядка 398,5 млн грн в городской бюджет, то есть в 4 раза больше, чем по мнению КГГА оно должно по итогам прошлой 15-летней аренды.

Земля принадлежит городу

История с судами может вызвать вопрос – а получит ли бюджет города эти 400 миллионов гривен, или юристам КГГА снова придется подавать в суды пытаясь вернуть задолженность, а власти снова не найдут 1,6 млн грн для оплаты кассационной жалобы в Верховный суд.

И, как ни удивительно, город вполне может получить эту сумму от ЧАО "Киеврыбгосп", но только при одном условии – если хотя бы часть этих 66 гектаров земли будут застроены жилыми домами. Никаким другим способом "отбить" 80 млн грн годовой арендной платы за такой земельный участок не получится.

ЖК Svitlo Park-2 или зачем Степану Черновецкому 66 га земли?

Несмотря на продолжающуюся войну, земля и жилье в столице продолжают оставаться в цене, а иногда стоимость еще и растет из-за наплыва переселенцев. Немного севернее земельного участка № 8000000000:90:116:0060 находится ЖК Svitlo Park из 23 жилых домов от 10 до 26 этажей на 7485 квартир.

ЖК Svitlo Park-2 находится недалеко от тех самых 66 га земли

По данным сайтов недвижимости столицы, часть этих домов уже сданы в эксплуатацию, а квартиры в них активно распродаются по цене от 1000 долларов за квадратный метр или от 40 450 до 64 000 гривен за "квадрат".

Согласно официальным данным, земля под всеми 23 домами ЖК Svitlo Park арендуется ООО "Эквилибриум Трейд", разделенной между тремя собственниками – по 45% в ней принадлежит Олегу Козаку и Дмитрию Бондару. Оставшиеся же 10% числятся за ООО "Компания по управлению активами "Валприм", той самой, которая владеет 24% ЧАО "Киеврыбгосп" и принадлежит Степану Черновецкому.

Собственно, тот же YouControl прямо относит "Эквилибриум Трейд" к "Черновецкий инвестмент групп" Степана Черновецкого. Да и землю под будущий Svitlo Park компания получила по решению Киевгорсовета от декабря 2007 года, все в тот же период, когда мэром столицы был Леонид Черновецкий. И для СМИ вовлеченность Степана Черновецкого в реализацию проекта ЖК Svitlo Park под брендом девелопера Futura Hara давно уже не секрет.

Имея землю под ЖК Svitlo Park и еще 66 гектаров земельного участка № 8000000000:90:116:0060, Степан Черновецкий может построить целый мини-город из десятков жилых высоток. Так, на строительство 1 дома необходимо примерно 0,5 га, так что на земле, в случае ее передачи в аренду сын экс-градоначальника столицы в теории сможет возвести до 120 домов.

Правда, на пути к этому может встать препятствие в виде назначения земли – "для строительства и обслуживания рыночной инфраструктуры". Впрочем, Степан Черновецкий зачастую строит дома в столице вообще без всяких разрешений и не глядя на их предназначение.

К примеру, в районе Соломенского ландшафтного парка Черновецкий младший вместе с сыном другого экс-мэра Киева Александром Омельченко возводят 3 жилых дома вместо зданий рынка и инфраструктуры. Из-за такого строительства уже пострадал Соломенский ландшафтный парк, а прокуратура открыла уголовное производство по самоуправству. Подробнее об этой застройке "Телеграф" рассказывал здесь.

Но все-таки 66 га столичной земли и немалое число домов на них — это слишком большой кусок, требующий немалых инвестиций, и потому у Степана Черновецкого в ЧАО "Киеврыбгосп" хватает партнеров.

Вадим Столар, Денис Басс и связи в РФ

Надо сказать, что список совладельцев ЧАО "Киеврыбгосп" на редкость колоритный, но всех их объединяет одно – все они в той или иной степени связаны с РФ. Так, основными совладельцами фирмы являются:

ООО "Компания по управлению активами "Валприм" (24,7%);

закрытый инвестиционный фонд "Урбан", ООО "Компания по управлению активами "Система капитального инвестирования", ООО "Интер газ" (всем принадлежит по 19,76%);

закрытый инвестиционный фонд "Стрим инвест" (9,88%).

Так, по данным YouControl ООО "Компания по управлению активами "Система капитального инвестирования" (владеет 19,76% ЧАО "Киеврыбгосп") является частью "группы семьи Басс". Речь идет о Денисе Бассе, бывшем первом заместителе Леонида Черновецкого. В 2010-м году Басс уволился и переехал в Россию. Там он стал руководителем компании "Интурист" и обзавелся собственным строительным бизнесом.

Денис Басс в бытность замом Черновецкого-старшего

В РФ Денису Бассу принадлежит компания "St Michael", которую он контролирует через ООО "Святой Михаил инвест" (на 100% принадлежащей лично ему). Также в 2023-м году он успел попасть в скандал в России – покупатели жаловались на цены и условия жизни в элитном ЖК "Зорге-9" в Москве, которые строила компания Басса.

Другими 19,76 ЧАО "Киеврыбгосп" владеет ООО "Интер газ" — по официальным данным компания на 100% принадлежит офшорной компании "Новерта лимитед", зарегистрированной на Сейшельских островах. Как утверждает активист Владимир Бондаренко, на деле компания принадлежит одному из крупнейших столичных застройщиков Вагифу Алиеву. Впрочем, официально подтвердить эту связь не удалось.

Вагиф Алиев

Последний отметился в скандале с разрушением памятника архитектуры, а также подозревается в наличии российского гражданства, уклонении от налогов, отмывании денег из-за чего было арестовано его имущество в виде крупного столичного торгового центра Lavina Mall.

Наконец, еще 9,88% принадлежат закрытому инвестиционному фонду "Стрим инвест", который официально является частью бизнеса Сергея Турчинова, занимающегося недвижимостью в основном через инвестиционный фонд "Феникс". А также являющегося совладельцем адвокатского бюро "Турчинов и партнеры". В то же время УНИАН утверждает, что Турчинов связан с народным депутатом Украины от ныне запрещенной ОПЗЖ Вадимом Столаром. Как писал "Телеграф", он находится под вниманием правоохранителей, подозревающих его в отмывании денег для нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в госизмене.

Впрочем, далеко не только в столице происходят земельные баталии, не менее жарко и в Киевской области. Так, 19 га земли в Федосиевской громаде Киевщины может получить брат жены второго президента Украины Юрий Туманов, который может там построить элитный коттеджный поселок.