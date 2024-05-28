Цены на жилье кусаются. В Киеве выросла стоимость аренды из-за ситуации в Харькове

Харьковчане спасаются от обстрелов в столице

Снять квартиру в Киеве стало дороже, а дешевые варианты быстро исчезают с сайтов поиска жилья. Причиной волны повышенного спроса на аренду стала ситуация в Харькове.

Пока город страдает от обстрелов россиян, его жители решаются временно переехать. Особенно популярны Киев и Ужгород. "Телеграф" рассказывает об этом подробнее.

Спрос вырос на средний и премиальный сегменты

Риелтор Александр Бойко рассказал "Телеграфу", что рынок аренды квартир в Киеве всегда был динамичным и быстро менялся под влиянием различных экономических и социальных факторов. В последнее время на него повлияла ситуация в других регионах Украины, в частности за последний месяц в Харькове.

"После активных массированных ударов по городу Харькову, а также информации о вторжении со стороны страны-агрессора, многие жители начали быстро искать более безопасное место для проживания, что существенно отразилось на спросе на аренду в столице", — констатирует риелтор.

Первоначально стоимость аренды в Киеве выросла в августе 2023 года. Во-первых, повлиял спрос со стороны переселенцев. Во-вторых, свободных для аренды квартир стало меньше – собственники, опасаясь нестабильности, начали продавать свою недвижимость.

"Это уменьшило количество доступного жилья и способствовало дальнейшему росту цен", — рассказывает Александр Бойко.

Ну и, в третьих, на рост цен повлияла экономическая неопределенность. Инфляция, повышение коммунальных платежей и другие экономические факторы.

Сейчас жилье в столице активно ищут харьковчане, вынужденно покинувшие свой город. И это отражается на стоимости аренды.

"Киев стал одним из основных направлений для внутренне перемещенных лиц из Харькова. Спрос на аренду квартир в столице значительно вырос, особенно в среднем и премиальном сегментах", — рассказывает риелтор.

Повышение спроса привело к росту арендных ставок.

"По состоянию на сегодня стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в среднем составляет 15 тысяч гривен в месяц. Самые высокие цены на аренду зафиксированы в Печерском и Шевченковском районах столицы. Кроме того, существенный рост арендных ставок наблюдается в Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах", — рассказывает Бойко.

Бойко отмечает, что переехавшие в Киев харьковчане пытаются интегрироваться в местную жизнь, ищут работу, дети идут в киевские школы. Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру города, но в то же время способствует экономической активности.

Ужгород популярен, Львов — нет

Харьковчане выбирают для переселения не только Киев, но и другие города, в частности, Ужгород.

"Это обусловлено желанием найти более спокойное место для проживания и избежать столичной суеты. Ужгород, как один из самых западных городов Украины, привлекает переселенцев своей относительной безопасностью и близостью к европейским границам", — объясняет риелтор.

Там цены на аренду остаются стабильными. А вот во Львове активности со стороны переселенцев из Харькова нет.

Квартиры разметают, как горячие пирожки. Собственный опыт

Киевлянка Дарина снимает квартиру и ощутила напряженность на рынке аренды на собственном опыте. Девушка рассказала "Телеграфу", что должна была съезжать в конце мая — как раз во время пика спроса.

"Мы искали однокомнатную квартиру возле метро, с кондиционером, письменным столом и застекленным балконом для кота. Цены стартовали от 12 тысяч по нашим требованиям (ранее было 9, но без стола). Из-за ситуации с Харьковом варианты исчезают мгновенно, а владельцы могут выбирать из нескольких претендентов. Я даже чуть не подписала контракт на квартиру с тараканами. Риелторка начала насмехаться, когда услышала, что мы хотим кондиционер в квартире за 14 тысяч на Лукьяновке. В результате мы нашли за 9 тысяч в соседнем доме и с кондиционером. Смеется тот, кто смеется последний", — говорит Дарина, добавляя, что квартиру они выхватили через несколько часов после публикации на сайте, который они постоянно мониторили.

Что предлагают. Обзор цен

Посмотрим, за сколько можно снять однокомнатную квартиру. На сайте flatfy 27 мая появляется крошечная квартира-студия за 9 тысяч гривен (без учета коммунальных) на Подоле. Уже 28 мая его нет. Цены на однокомнатные квартиры в этом районе стартуют от 14 тысяч гривен, а самая дорогая стоит 33 тысячи.

Чуть дальше центра, на Оболони, ситуация не очень отличается. Ищем квартиру возле метро, снова однокомнатную. Самая дешевая квартира с советской мебелью стоит 6 тысяч гривен. В ценовой категории до 10 тысяч везде видны старые серванты и ковры. Более приятные глазу варианты стоят от 11 тысяч и заканчиваются на 40 тысячах в ЖК Smart Plaza Obolon и ЖК Obolon Residences.

Представим, что мы соглашаемся застревать на левом берегу всякий раз, когда слышим сирену. Но цены на аренду не оправдывают логистические жертвы — квартиры с ремонтом возле метро "Черниговская" можно найти за 8 тысяч, прямо возле метро — 14 тысяч. Несколько вызовов такси в офис во время сирены или за час до комендантского часа влетят в копеечку.

В районе Позняков и Осокорков однокомнатная квартира может обойтись даже дороже. И это несмотря на то, что Южный мост открыт только для владельцев спецпропусков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в разгар выходного россияне ударили по "Эпицентру", пока там скупались люди. Погибли 17 человек, более 20 попали в больницы.

Среди погибших — 17-летний харьковчанин Кирилл, его тело опознали за ДНК, образцы сдавала его мама. Также в сети опубликовали фото погибшей матери и ее 12-летней дочери. Отмечается, что отец выжил и попал в больницу с контузией.

Благодаря ДНК маленького Михаила полицейские идентифицировали его погибшего отца, работавшего в "Эпицентре".