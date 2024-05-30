Обраниця Саакашвілі переїхала в елітну квартиру в Києві з виглядом на Софійський Собор (фото)

Вартість апартаментів оцінили в 5,6 мільйона гривень

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько переїхала в нову квартиру, яку її дочці подарував батько, грузинський політик Міхеїл Саакашвілі. Житло знаходиться в історичному центрі Києва з видом на Софійський собор.

Як з'ясували журналісти "Інформатора", апартаменти площею 97,2 м² в житловому комплексі "Ярославів град" були оформлені на дворічну дочку пари Жасмін у квітні 2023 року. За декларацією, вартість нерухомості становить 5,6 мільйона гривень, а дарувальником виступила мати Саакашвілі, Гюлі Аласанія.

Апартаменти отримала в подарунок дворічна дочка політиків

Розташований ЖК "Ярославів град" на місці колишнього Сінного ринку на вулиці Бульварно-Кудрявська. Комплекс має п’яти будинків різної висотності — від 5 до 19 поверхів. А також двоповерховий підземний паркінг, який слугує укриттям під час повітряних тривог. У соцмережах Ясько розповідала про свої ночі у паркінгу з дитячим візочком під час атак на Київ.

Публікація Ясько

Крім квартири в Києві, Ясько також користується маєтком за місто у селі Лісники, який належить матері Саакашвілі. Після переїзду вона зняла прапори України, Грузії та Євросоюзу, встановлені Саакашвілі, та завершила ремонтні роботи на ділянці.

Нагадуємо, колишній президент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі з 2021 року перебуває у в'язниці на батьківщині. Торік в мережу потрапили фото, зроблені під час чергового судового засідання. На світлинах Саакашвілі не впізнати, судячи з цього, стан його дуже погіршився.

Раніше "Телеграф" писав, що син колишнього мера Києва Черновецького хоче збудувати новий житловий масив у столиці. Скільки мільярдів втратить бюджет.