В Киеве во время войны реконструируют светофор за 7,5 миллиона: детали

Работы могут завершить в следующем году

На фоне полномасштабной войны и отключения света по всей стране в Киеве решили реконструировать светофор за 7,5 миллиона гривен. Ремонтные работы объекта пройдут на перекрестке улиц Михаила Максимовича, Академика Вильямса и Сергея Колоса в Голосеевском районе.

Тендерное предложение опубликовано на сайте публичных закупок Prozorro. Аукцион завершен и избран победитель.

Заказчиком является коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения". Реконструкция светофорного объекта должна быть завершена до 31 декабря 2025 года.

Тендерная документация

Победителем аукциона стало ООО "Дорекс-Безопасность движения". Компания проведет ремонтные работы за 7 440 592 гривен.

Напомним, в Киеве планируют построить светофор почти за три миллиона гривен. Новый объект появится на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе.

Тендер предусматривает комплексное устройство светофорного объекта, включающего установку светофорных столбов и сигналов и подготовительные работы, инженерные коммуникации, разметку пешеходных переходов и внедрение системы управления дорожным движением.

Ожидаемая стоимость проекта составляет 2,97 миллиона гривен. Согласно условиям тендера строительство светофора должно быть завершено до 24 декабря 2024 года включительно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве скоро приступят к ремонту моста Метро. Проект предусматривает выполнение противоаварийных работ. Обойдется он бюджету в 2 миллиарда гривен.