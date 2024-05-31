Самое время покупать: цены на квартиры в Киеве резко обвалились

Купить квартиру в столице по карману далеко не каждому

В мае в Киеве продолжает наблюдаться обвал цен на вторичном рынке недвижимости. Эксперты отмечают, что летом возможно некоторое "оживление", однако сейчас все меньше людей готово тратить деньги на покупку жилья в столице.

Стоит также отметить, что спрос на вторичном рынке столичного жилья несопоставим с довоенным – он меньше на 50-60%. Подробнее о состоянии рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня его комфорта.

Так, средняя цена 1-комнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке в мае 2024 года составляет 60 тысяч долларов США. Однако, судя по ценам в объявлениях с уже проданными квартирами, однушку на "вторичке" реально купить в столице за 49 тысяч долларов США.

Интересно, что в апреле текущего года за аналогичные квартиры просили около 62 000 долларов США.

Средняя ценаоднокомнатной квартиры на "вторичке"

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на "вторичке" продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах. Однако цены на недвижимость в мае резко отличаются от тех, которые были в еще в апреле.

К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 112 500 $ вместо 120 000 $. В Шевченковском районе в мае на вторичном рынке однокомнатная квартира стоит — 79 000 $, а в Голосеевском 70 000 $.

На вторичном рынке самые "дешевые" однушки продаются в Оболонском (53 700 $), Святошинском (47 200 $) и Деснянском (41 900 $) районах Киева.

В среднем цены на однокомнатные квартиры в Киеве за весну упали на 5-8 тысяч $.

Цены по районам на 1-комнатные квартиры в мае

Цены на однокомнатные квартиры в марте и апреле 2024

Средняя же цена на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке столицы составляет 90 тысяч долларов США. Однако, судя по ценам в объявлениях об уже проданных квартирах, двушку на "вторичке" реально купить в столице за 65 000 $.

В апреле 2024 года за двухкомнатное жилье в столице просили 93 тысячи долларов США, а в марте — 92 тысяч $.

Средняя цена двухкомнатной квартиры на "вторичке"

Наиболее дорогие 2-комнатные квартиры на "вторичке" также традиционно продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Однако и здесь наблюдается обвал цен по сравнению с мартом-апрелем 2024 года.

К примеру, 2-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 170 000 $, хотя в апреле за нее просили 175 000, а в марте — 186 500 $. В Шевченковском районе Киева двушка на "вторичке" в мае 2024 года стоит — 115 тысяч $, а в Голосеевском — 110 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" двушки продаются в Днепровском и Оболонском ( по 75 000 $), Святошинском (63 000 $) и Деснянском (56 700 $) районах Киева.

В среднем цены в мае 2024 на двухкомнатные квартиры обвалились на 5-15 000 долларов США.

Цены по районам в мае 2024

Цены на двушки в марте и апреле 2024 года

Средняя цена 3-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет 130 тысяч долларов США. Наиболее дорогое жилье на "вторичке" продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

Падение цен составляет в среднем 5 тысяч долларов США по сравнению с мартом-апрелем текущего года.

Средняя цена трехкомнатных квартир в Киеве в мае 2024

К примеру, 3-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в мае 2024 года в 299 000 $ вместо 310 000 $ в апреле и 315 500 $ в марте, которые просили за аналогичную жилплощадь.

В Шевченковском районе трехкомнатная квартира стоит — 185 тысяч $, а в Голосеевском — 139 тысячи $.

На вторичном рынке самые "дешевые" трехкомнатные квартиры продаются в Днепровском (99 000 $), Святошинском (87 000 $) и Деснянском (71 700 $) районах Киева.

Цены по районам в мае 2024

Цены в марте-апреле 2024 на трехкомнатные квартиры в Киеве

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