Будто в "Игре престолов". Как сделать на Пасху "драконьи" яйца (видео)
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Для них используются природные красители
Крашанки на Пасху можно сделать настоящим произведением искусства. Например, можно покрасить яйца в патриотические цвета, или сделать "драконьи" яйца.
Это — настоящий хит Пасхи этого года. Сделать такие эффектные крашанки совсем несложно, их называют "яйца дракона", или мраморные. Как их сделать, в Instagram рассказал Петр Даниш.
Для окрашивания лучше выбирать белые яйца. На коричневых цвета получатся более тусклыми и не такими эффектными.
Для "драконьих" яиц понадобится:
- Шелуха лука (лучше и обычного и синего, но можно и без синего)
- Бумага
- Каркаде
- Уксус
- Соль
- Марля
Шаг 1. Мелко нарезать луковую шелуху (можно измельчить с помощью блендера). Бумагу также нарезать небольшими кусочками и объединить с шелухой.
Шаг 2. В маленькую посуду налить уксус. В нем нужно смочить яйца, а затем обвалять в шелухе с бумагой. Такое яйцо замотать в марлю и завязать.
Шаг 3. Остатки луковой шелухи и бумаги положить на дно сотейника, сверху яйца, залить водой. Добавить лепестки каркаде, немного уксуса и столовую ложку соли. Перемешать и варить около 10 минут.
Шаг 4. Снять яйца с огня и переложить в холодную воду. Когда они остынут, снять марлю и остатки шелухи.
Можно слегка натереть яйца подсолнечным маслом. Это придаст им блеск, а цветам яркости.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать зеленые пасхальные яйца на Пасху. Невероятные оттенки им можно придать с помощью натуральных красителей.