Будто в "Игре престолов". Как сделать на Пасху "драконьи" яйца (видео)

Для них используются природные красители

Крашанки на Пасху можно сделать настоящим произведением искусства. Например, можно покрасить яйца в патриотические цвета, или сделать "драконьи" яйца.

Это — настоящий хит Пасхи этого года. Сделать такие эффектные крашанки совсем несложно, их называют "яйца дракона", или мраморные. Как их сделать, в Instagram рассказал Петр Даниш.

Для окрашивания лучше выбирать белые яйца. На коричневых цвета получатся более тусклыми и не такими эффектными.

Для "драконьих" яиц понадобится:

Шелуха лука (лучше и обычного и синего, но можно и без синего)

Бумага

Каркаде

Уксус

Соль

Марля

Шаг 1. Мелко нарезать луковую шелуху (можно измельчить с помощью блендера). Бумагу также нарезать небольшими кусочками и объединить с шелухой.

Шаг 2. В маленькую посуду налить уксус. В нем нужно смочить яйца, а затем обвалять в шелухе с бумагой. Такое яйцо замотать в марлю и завязать.

Шаг 3. Остатки луковой шелухи и бумаги положить на дно сотейника, сверху яйца, залить водой. Добавить лепестки каркаде, немного уксуса и столовую ложку соли. Перемешать и варить около 10 минут.

Шаг 4. Снять яйца с огня и переложить в холодную воду. Когда они остынут, снять марлю и остатки шелухи.

Можно слегка натереть яйца подсолнечным маслом. Это придаст им блеск, а цветам яркости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать зеленые пасхальные яйца на Пасху. Невероятные оттенки им можно придать с помощью натуральных красителей.