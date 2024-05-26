На Оболони в Киеве открылся новый мост-волна: стоит ли на него идти смотреть

Зона стала новой жемчужиной района

"Это точно будет еще одно излюбленное место отдыха для киевлян", — пишут в сети об Оболонском острове в Киеве. Недавно здесь были завершены все строительные работы, а на днях открыли новенький "мост-волну", соединивший остров с парком "Наталка".

Многие киевляне уже успели посетить новую зону для отдыха. Фотографиями и видео делятся в своих социальных сетях.

Строительство нового моста на Оболони начали в 2021 году. В начале полномасштабной войны работы были приостановлены. Возобновили строительство весной прошлого года. Тогда же начались работы по благоустройству новой рекреационной зоны отдыха. Все за счет иностранных и украинских меценатов.

Отдельного внимания, конечно, заслуживает новый "мост-волна". И не только из-за своего интересного внешнего вида.

"Конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь". Их привезли в Киев буквально за несколько недель до начала полномасштабной войны. В настоящее время подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED освещение перил моста", — сказал мэр Кличко на открытии объекта .

Прекрасное место для занятий спортом

На острове много отдыхающих

Мост-волна на Оболони

Карта Оболонского острова

Прекрасный пейзаж

Рекреационную зону на Оболонском острове обустроили с максимальным сохранением флоры и фауны. Установили скамейки, детские площадки, туалеты. Проложили пешеходные и велосипедные маршруты. Также высадили новые деревья и кустарники, в частности декоративные яблони, розовые акации, сирень и цветы, которые будут радовать все лето.

Зеленые насаждения радуют глаз

Приятное место для прогулки

Жемчужина Оболони

На острове все удобства

Оболонский остров находится в Оболонском районе Киеве, что и следует из его названия. Добраться до него можно из любого уголка столицы на общественном транспорте. К примеру, с Крещатика можно доехать маршрутным такси №114.

Карта Киева с Оболонским островом

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что новый мост-волна вызвал митинг в Киеве. Люди из разных уголков столицы собрались с требованием от власти достроить ряд киевских ЖК.