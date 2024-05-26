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На Оболони в Киеве открылся новый мост-волна: стоит ли на него идти смотреть

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 26 мая 2024, 13:48

Зона стала новой жемчужиной района

"Это точно будет еще одно излюбленное место отдыха для киевлян", — пишут в сети об Оболонском острове в Киеве. Недавно здесь были завершены все строительные работы, а на днях открыли новенький "мост-волну", соединивший остров с парком "Наталка".

Многие киевляне уже успели посетить новую зону для отдыха. Фотографиями и видео делятся в своих социальных сетях.

Строительство нового моста на Оболони начали в 2021 году. В начале полномасштабной войны работы были приостановлены. Возобновили строительство весной прошлого года. Тогда же начались работы по благоустройству новой рекреационной зоны отдыха. Все за счет иностранных и украинских меценатов.

Отдельного внимания, конечно, заслуживает новый "мост-волна". И не только из-за своего интересного внешнего вида.

"Конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь". Их привезли в Киев буквально за несколько недель до начала полномасштабной войны. В настоящее время подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED освещение перил моста", — сказал мэр Кличко на открытии объекта .

Прекрасное место для занятий спортом
На острове много отдыхающих
Мост-волна на Оболони, Киев
Мост-волна на Оболони
Оболонский остров, карта
Карта Оболонского острова
Оболонский остров
Прекрасный пейзаж

Рекреационную зону на Оболонском острове обустроили с максимальным сохранением флоры и фауны. Установили скамейки, детские площадки, туалеты. Проложили пешеходные и велосипедные маршруты. Также высадили новые деревья и кустарники, в частности декоративные яблони, розовые акации, сирень и цветы, которые будут радовать все лето.

Оболонский остров, Киев
Зеленые насаждения радуют глаз
Оболонский остров
Приятное место для прогулки
Оболонский остров
Жемчужина Оболони
Оболонский остров, Киев
На острове все удобства
Оболонский остров, Киев

Оболонский остров находится в Оболонском районе Киеве, что и следует из его названия. Добраться до него можно из любого уголка столицы на общественном транспорте. К примеру, с Крещатика можно доехать маршрутным такси №114.

Оболонский остров, Киев, карта
Карта Киева с Оболонским островом

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что новый мост-волна вызвал митинг в Киеве. Люди из разных уголков столицы собрались с требованием от власти достроить ряд киевских ЖК.

Теги:
#Киев #Оболонь #Парки и зоны отдыха