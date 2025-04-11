Используйте не только шпинат: как сделать красивые зеленые крашенки на Пасху

Можно сделать красивые крашенки без химии

Пасха уже на пороге, и одним из ее главных символов являются крашенки. Но хочется, чтобы яйца были не только красивыми, но и безопасными к употреблению, а для этого следует заменить искусственные красители на натуральные.

У многих возникают трудности именно с тем, как сделать зеленые яйца на Пасху. Есть несколько идей и секретов, которые важно учитывать. В материале Sqprofessional подсказали, что можно использовать.

Как сделать зеленые крашенки на Пасху

Один из самых красивых и необычных оттенков, которого можно добиться без "химии" — ярко-зеленый. И получить его помогут зеленые растения и травы, которые можно найти в магазине или даже некоторые купить в аптеке в измельченном виде.

Крапива

Молодая крапива — один из лучших природных источников зеленого пигмента. Она придает скорлупе насыщенный, и глубокий цвет. Следует взять пучок крапивы (можно в сушеном виде несколько ложек), залить 1 литром воды и кипятить на медленном огне 30-40 минут. Затем процедить, добавить 1 столовую ложку уксуса и поместить в отвар яйца, оставив на несколько часов или на всю ночь.

Шпинат

Шпинат дает более мягкий, светло-зеленый оттенок. Нужно взять 150–200 граммов свежего шпината или около 100 граммов замороженного, залить литром воды и отварить 15 минут. После этого нужно его измельчить блендером, процедить и добавить в сок немного уксуса. В полученный краситель нужно поместить яйца и варить 15 минут, но чтобы цвет был более выраженным, лучше оставить на несколько часов.

Зеленый чай

Заварка зеленого чая придает яйцам нежный травянистый оттенок с легким золотистым отливом. Чтобы добиться такого эффекта, используйте 5–6 чайных ложек листового зеленого чая на литр воды. Заварите, как обычно, и дайте настояться не менее 20 минут, чтобы краска стала более концентрированной, затем добавьте уксус и поместите туда яйца не менее чем на 40-60 минут.

Кроме того, чтобы получить более яркий и насыщенный зеленый цвет некоторые хозяйки советуют предварительно окрасить яйца в желтый цвет при помощи куркумы. Для этого вареные яйца опускают в отвар куркумы (2–3 столовые ложки на литр воды) на 15–20 минут, а затем — в зеленый настой. Так цвета накладываются друг на друга и дают нужный эффект.

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