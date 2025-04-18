Коммунальные долги оплатит новый собственник: в каком случае это возможно

Новый собственник – не новый должник. Но есть нюансы

С новых владельцев жилья не должны взиматься долги за коммуналку, накопленные предыдущими жильцами. Если иное не прописано в договоре купли-продажи или в акте приема-передачи, новый хозяин не обязан платить ни за воду, ни за газ, который он не использовал.

Однако ситуация меняется, если стороны подписали отдельное соглашение, говорят адвокаты "Бачинский и партнеры". Без такого соглашения все долги должен платить предыдущий владелец.

Где проверить долги перед покупкой жилья?

Государственный реестр прав

Единый реестр должников.

Однако есть случай, когда долги должен оплатить новый собственник после получения наследства. И не только начисления за потребленные коммунальные услуги, но и возможные штрафы за вмешательство в оборудование. Например, при самопроизвольной установке газового оборудования без согласования с оператором.

Чем рискуете?

Если нарушения обнаружат – отключат газ. Для подключения назад нужно сделать проектную документацию, которая стоит немало. В некоторых случаях ожидают доначисления за "условное" потребление газа. В доме площадью 100 м2 это может быть более 54 000 гривен.

Чтобы избежать таких ситуаций, нужно тщательно проверять документы перед покупкой или после приобретения наследства. При необходимости можно уточнить нюансы у поставщика.

Ранее "Телеграф" напоминал, что после обретения права собственности на жилье нужно переоформить договоры с поставщиками на себя. Если вам поступают данные с долгами новых собственников — можно со своей стороны сообщить о продаже жилья.