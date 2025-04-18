Коммунальные долги оплатит новый собственник: в каком случае это возможно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Новый собственник – не новый должник. Но есть нюансы
С новых владельцев жилья не должны взиматься долги за коммуналку, накопленные предыдущими жильцами. Если иное не прописано в договоре купли-продажи или в акте приема-передачи, новый хозяин не обязан платить ни за воду, ни за газ, который он не использовал.
Однако ситуация меняется, если стороны подписали отдельное соглашение, говорят адвокаты "Бачинский и партнеры". Без такого соглашения все долги должен платить предыдущий владелец.
Где проверить долги перед покупкой жилья?
- Государственный реестр прав
- Единый реестр должников.
Однако есть случай, когда долги должен оплатить новый собственник после получения наследства. И не только начисления за потребленные коммунальные услуги, но и возможные штрафы за вмешательство в оборудование. Например, при самопроизвольной установке газового оборудования без согласования с оператором.
Чем рискуете?
Если нарушения обнаружат – отключат газ. Для подключения назад нужно сделать проектную документацию, которая стоит немало. В некоторых случаях ожидают доначисления за "условное" потребление газа. В доме площадью 100 м2 это может быть более 54 000 гривен.
Чтобы избежать таких ситуаций, нужно тщательно проверять документы перед покупкой или после приобретения наследства. При необходимости можно уточнить нюансы у поставщика.
Ранее "Телеграф" напоминал, что после обретения права собственности на жилье нужно переоформить договоры с поставщиками на себя. Если вам поступают данные с долгами новых собственников — можно со своей стороны сообщить о продаже жилья.