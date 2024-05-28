Отдых с бассейном в Киеве и за городом: лучшие места для летнего релакса
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Посетители могут насладиться не только открытыми водоемами, но и прекрасными видами
С наступлением летнего зноя многие киевляне и гости столицы ищут прохладные места для отдыха. Бассейны становятся подлинным спасением, предоставляя возможность наслаждаться водными процедурами в комфортных условиях.
"Телеграф" подготовил обзор лучших мест для отдыха с бассейнами в Киеве и области.
City Beach Club
Клуб расположен на крыше ТЦ Ocean Plaza, имеет два бассейна и предлагает посетителям отличные панорамы города, шезлонги и зону отдыха с барами и ресторанами. Открывает свои двери клуб Киева только летом.
График работы: 9:00 — 23:00 ежедневно.
Стоимость: шезлонг – 800 грн в будни и 1000 грн в выходные.
Адрес: ул. Антоновича, 176.
Sungrilla Club
Место отдыха с бассейнами возле Днепра прекрасно вписалось в индустриальный городской пейзаж. Здесь можно понаблюдать за баржами, суднами, проходящими по реке, плавая под открытым небом.
График работы: пн — чт с 10:00 до 20:00, пт — вс с 10:00 до 22:00.
Стоимость: шезлонги по будням 400 грн, на выходных 500 грн. Кровать 900/1200 грн. Бунгало 1500/2000 грн.
Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10
Tsarsky City Resort
Комплекс предлагает все, что нужно для полноценного релакса и восстановления сил. Tsarsky City Resort может похвастаться двумя бассейнами: крытым и открытым. Независимо от погоды, вы всегда сможете насладиться плаванием и водными процедурами. В комплексе не только можно поплавать, но поесть и выпить. Также посетители могут расслабиться с кальяном.
График работы: с 7:00 до 22:00 каждый день.
Стоимость: 1500 грн в день, но цены могут меняться – лучше уточнить прайс.
Адрес: ул. Старонаводницкая, 13Б.
Отдых под Киевом
Sobi Club
В клубе гостей ждет большой открытый бассейн с искусственным водопадом и гидромассажем. Для детей обустроен отдельный пляж. Также есть спа-комплекс для взрослых. На территории комплекса есть еще один искусственный водоем с баней и сауной. В Sobi есть отель, где можно остаться на ночь.
Стоимость: у бассейнов в будни 1200 грн, по выходным 1800 грн за одного взрослого.
Адрес: Вышгородский район, 1 км от Киевской ГЭС в сторону с. Хотяновка.
Grand Admiral Resort & SPA
Этот комплекс отдыха, расположенный в 15 км от Киева, прямо в лесу. Здесь предлагают широкий спектр водных и спа-процедур, в том числе открытый бассейн с подогревом. Две детские искусственные водоемы: небольшая глубина (0,4 метра) делает их безопасными для детей всех возрастов.
График работы: вторник с 15:00 до 23:00, понедельник, среда – воскресенье и праздничные дни с 9:00 до 23:00.
Адрес: г. Ирпень, ул. Варшавская, 116.
Цены: уточняйте в комплексе Grand Admiral Resort & SPA.
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