Пасха для усопших: можно ли оставить еду у могилы близкого в поминальный день

Смысл этих дней — поминание умерших, а не радование желудка

На Пасху и в поминальные дни после нее, особенно в Радоницу (Родительский день), который выпадает в этом году на 29 апреля, многие люди по традиции приходят на кладбище, чтобы помянуть усопших. Один из распространенных обычаев — оставлять еду на могиле. Но с точки зрения христианской традиции этот жест имеет свои нюансы.

Дело в том, что церковь не одобряет оставление еды на могилах. Этот обычай берет свое начало в языческих верованиях и передавался из поколения в поколение. Смысл же поминовения — это молитва за усопшего, а не трапеза на кладбище. Еда на могиле не приносит пользы душе усопшего, зато может нарушать благоговейное отношение к месту погребения и привлекать животных.

Что делать с едой на кладбище в поминальный день

Лучше раздать еду нуждающимся или отнести в храм — это будет настоящей милостыней во имя усопшего. Молитва в пасхальный период, участие в литургии и панихиде должны быть главными формами поминовения, особенно в Радоницу, которую в народе чаще всего называют Гробками или Проводами. В это время все молитвы полны радости о Воскресении Христовом.

А что делать с паской и крашанками?

На практике, многие все же приносят на кладбище символические угощения, такие как паски и крашанки. Если их не оставляют на могиле, а просто используют для поминального стола (без алкоголя и застолий), это считается допустимым. Но лучше все это делать дома или на поминальной трапезе после службы, а не на кладбище. Ранее мы рассказывали, как можно необычно украсить паску на Пасху.