Действительно ли безлимитный интернет не имеет ограничений: объяснение от Vodafone

Некоторые вещи в компании назвали преувеличением

Мобильный оператор Водафон является одним из популярнейших в Украине. Однако пользователи часто жалуются, то на тарифные планы или на связь и качество интернета.

Пользователи Vodafone Ukraine обратились с вопросами о подлинности безлимитного интернета в тарифных планах компании. В социальных сетях абоненты поинтересовались, действительно ли безлимитные пакеты работают как в домашних сетях, есть ли определенные ограничения, а какова реальная скорость интернета при использовании таких тарифов.

"Это на самом деле безлимит, как в домовых сетях, или мелким шрифтом внизу написано, что после, например, 30гб скорость автоматически снижается до 0,00000001, то есть, инет по факту исчезает как таковой, если не иметь в виду просто получить почту? Какая на самом деле скорость", — спрашивает пользователь.

Что говорят в компании

В ответ Vodafone Ukraine официально разъяснил, что тариф с безлимитным интернетом действительно безлимитный, но имеет ограничения на скорость после использования определенного объема трафика (50 ГБ). Компания признала, что после достижения лимита скорость снижается, но опровергла слухи о критическом падении до 0,00000001 скорости, назвав это преувеличением.

Оператор также объяснил, что реальная скорость Интернета зависит от многих факторов, включая качество сигнала сети. При благоприятных условиях скорость может превышать заявленную, особенно в местах с хорошим покрытием. Компания подчеркнула, что 4G – это не просто буквы, а цифровая технология, и важно, чтобы как телефон пользователя, так и сеть оператора поддерживали соответствующие скорости.

Ранее "Телеграф" писал, что интернет 5G должен появиться в Украине. Поэтому абонентов волнует вопрос, придется ли для пользования им менять сим-карту.