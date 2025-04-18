Пасхальная суббота: какой будет погода 19 апреля в крупнейших городах Украины

В одном из городов возможно будет дождь

В преддверии Пасхи, 19 апреля, украинцев ожидает преимущественно теплая весенняя погода. Хотя не всюду она будет солнечной.

Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, в столице, Киеве, ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+12°C, а днем столбики термометров поднимутся до приятных +19…+21°C.

На востоке страны, в Харькове, также ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура ночью будет +10…+8°C, а днем воздух прогреется до +21…+23°C.

На юге, в Одессе, жителей и гостей города ожидает переменная погода. В течение суток осадки не ожидаются. Ночная температура составит +10…+8°C, а днем воздух прогреется до +15…+17°C.

В центральном регионе, в частности в Днепре, синоптическая ситуация похожа на харьковскую: переменная облачность и малая вероятность дождя. Температура воздуха ночью опустится до +10…+12°C, а днем поднимется до +21…+23°C.

На западе страны, во Львове, ожидается облачная погода. Синоптики не исключают возможности небольшого дождя. Ночная температура составит +11…+9°C, а днем столбики термометра поднимутся до +17…+19°C.

Карта погоды на 19 апреля

Напомним, в воскресенье, 20 апреля, когда христиане будут отмечать Пасху, ожидается преимущественно солнечная и теплая погода. Впрочем, не обойдется без атмосферных сюрпризов – в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

На Пасху в большинстве регионов ожидается солнце и тепло, однако в западных регионах пройдут дожди с грозами. Температурный фон соответствует середине весны: ночью +8…+11°C, днем от +19 до +23°C.

Ранее "Телеграф" писал, какой сюрприз подготовила погода в 5 крупнейших городах. Мы рассказывали, что ждет украинцев на Пасху.