Киев готовится к тяжелой зиме: что должны знать жители столицы (видео)

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Учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры Украины, власти Киева не стали медлить и начали активно готовиться к зиме. На данный момент выполняется основной массив необходимых работ и продолжается наиболее динамичная фаза подготовки.

Киев однозначно ждет тяжелая зима, однако столичные власти не сидят сложа руки. Об этом мэр города Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Ни для кого не секрет, что зима в этом году будет очень тяжелой. Это связано, в первую очередь, с регулярными массированными атаками со стороны РФ на объекты украинской энергетической инфрастуктуры.

В связи с этим власти Киева уже начали активно готовиться к наступлению зимы и проводить первоочередные работы. Речь идет о гидравлических испытаниях тепловых сетей.

"Киев готовится к сложной зиме, учитывая масштабное повреждение энергетической системы. Это не тайна и мы все об этом знаем. Сейчас наиболее динамичная фаза подготовки в городе Киева продолжается. С 16 мая продолжаются испытания тепловых сетей в нашем городе. Они (испытания — прим.ред.) являются необходимой частью подготовки и показали себя на практике прошлой зимой — уровень аварийности в отопительный период уменьшился на 15%. Это достаточно большие цифры", — отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что с другой стороны тестирование сетей на прочность предусматривает отключение горячей воды у потребителей. По его словам, подобные процессы требуют ясной коммуникации с общественностью и постоянного информирования граждан о том, что происходит в городе.

"Я делал на этом постоянно акцент на совещаниях с руководителями районов и наших коммунальных предприятий. Нужно информировать о тех вещах, которые город делает, и о тех временных неудобствах, с которыми сталкиваются киевляне", — резюмировал мэр столицы.

Он также подчеркнул, что готовясь к зиме необходимо обязательно проверить все электрощитовые и домовые электросети, заменить комплектующие и провести ремонты.

В частности, городские власти планируют:

провести ремонт более 150 теплоисточников,

отремонтировать более 200 котлов,

осуществить ремонт насосного оборудования,

провести обследование дымовых труб,

продолжить программу перекладки наиболее изношенных участков теплосетей.

Сейчас все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Город работает над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники.

Также город дополнительно будет иметь еще более 50 передвижных мини-котельных, которые будут расположены в столичных больницах, роддомах и наиболее важных социальных объектах. Часть из них приобрели за бюджетные средства, а часть город получит от USAID.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что адвоката Медведчука хотят включить в важную комиссию Киевского горсовета. Проект решения подписан городским головой Виталием Кличко — он же и является субъектом представления.