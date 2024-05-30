Адвоката Медведчука хотят включить в важную комиссию Киевского горсовета

Достаточно сомнительная кандидатура

В четверг, 30 мая, во время сессия Киевсовета бывшего члена ныне запрещенной партии ОПЗЖ и адвоката Виктора Медведчука Игоря Кириленко хотят включить в комиссию по вопросам регламента, депутатской этики и коррупции. Эта комиссия решает споры по регламенту и многие другие серьезные вопросы.

Соответствующий проект решения был опубликован накануне на официальном сайте Киевского горсовета. Он помечен, как "неотложный".

Так, на сессию Киевсовета выносится как неотложный проект решения, по которому депутат Киевсовета от запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ" Игорь Кириленко может занять должность члена постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и коррупции.

Проект решения подписан городским головой Виталием Кличко — он же и является субъектом представления.

Эта комиссия важна тем, что она определяет правила работы Киевсовета, согласовывает кадровые решения и решает споры по регламенту, которые регулярно возникают на пленарных заседаниях.

Так же эта комиссия ключевая в установлении ограничений в отношении депутатов от запрещенных партий.

Напомним, что Кириленко еще в феврале пытались назначить заместителем председателя Комиссии по культуре при Киевском городском совете. Впрочем, после широкого общественного резонанса и огласки проект решения исчез с сайта Киевсовета.

Известно, что проект решения "О внесении изменений в Перечень персонального состава постоянных комиссий Киевского городского совета IX созыва", которым хотят назначить Кириленко, зарегистрировали как неотложный. Его должны были рассмотреть на сессии Киевсовета 8 февраля.

Однако вскоре проект решения исчез с сайта Киевсовета.

Стоит отметить, что Игорь Кириленко — это многолетний доверенный адвокат Виктора Медведчука. Он известен представлением интересов Медведчука в иске о запрете книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе.

Напомним, в 2020 году экс-депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук через суд пытался запретить распространение книги историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В ней подробно рассказывалось об участии назначенного советским государством адвоката Медведчука в судилище над Стусом.

На возможное назначение Кириленко отреагировал сам Вахтанг Кипиани. Он отметил, что возмущен информацией о возможном "протягивании" адвоката Медведчука в Киевсовет и попросил общественность не молчать об этом.

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