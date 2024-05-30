Кличко рассказал о возможном наступлении врага на Киев: как готовится город (видео)

Городской голова отмечает, что постоянно проходят совещания с военными

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает повторного наступления врага на столицу. Город готовится и активно финансирует соседние области по вопросам строительства защитных фортификационных сооружений.

Об этом он заявил сегодня на планетарном заседании Киевской городской рады. Мэр отмечает, что киевские власти сотрудничают с военными, чтобы свести к минимуму риски нового наступления.

"Не секрет, что город был и остается целью врага, и этому вопросу уделяем максимальное внимание", — подчеркивает Кличко. — "Мы реализуем все заявки, которые к нам приходят со стороны военных, чтобы максимально город Киев был защищен от возможного повторного нападения".

По его словам, одним из приоритетов города есть возведение фортификационных сооружений.

"Более того, постоянно проходят совещания с военными, с руководством и секторов, и моделирование различных ситуаций, которые могут состояться. И город Киев активно привлечен в сооружении защитных фортификационных сооружений и помощи военным с теми вопросами, с которыми они к нам обращаются", — отмечает мэр столицы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве скоро приступят к ремонту моста Метро. Проект предусматривает выполнение противоаварийных работ и обойдется бюджету в 2 миллиарда гривен.