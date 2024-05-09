После массированной ракетной атаки две ГЭС выведены из эксплуатации: подробности от "Укргидроэнерго"

Болезненные последствия циничных обстрелов России

В четверг "Укргидроэнерго" сообщило о выводе двух гидроэлектростанций (ГЭС) из эксплуатации. Они получили серьезные повреждения после массированного ракетного обстрела 8 мая, когда Россия снова атаковала объекты критической инфраструктуры.

Вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения от вражеских обстрелов. На ремонт и восстановление уничтоженного оборудования нужны большие средства, сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

Две ГЭС были выведены из эксплуатации

"Две ГЭС выведены из эксплуатации. 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики", ― говорится в сообщении.

"Укргидроэнерго" отмечает, что Россия целенаправленно уничтожает энергетическую инфраструктуру. Объекты гидрогенерации сильно повреждены или разрушены, а для восстановления понадобится много средств.

"На сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств. Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества чрезвычайно важны как никогда", ― пишет пресс-служба "Укргидроэнерго".

Напомним, 8 мая Россия атаковала города Украины ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед". Под удар попали, в частности, объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. РФ атаковала объекты энергетической системы в Кировоградской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Из-за российских обстрелов 8 мая у некоторых абонентов исчез свет. Однако отключения возможны и 9 мая. Об этом уже предупредили потребителей. Если в пиковые часы возникнет дефицит электроэнергии, то свет может быть отключен. Украинцев просят бережно относиться к использованию энергоресурса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за российских обстрелов может вырасти тариф на свет. На восстановление энергосистемы и подготовку к холодному времени года нужна огромная сумма.